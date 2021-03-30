Отправлено: - 14:21

alex_60:

я бы закон издал чтобы таких неучей не пускали в соцсети. кошмар, пять ошибок в одном слове.

Цитата:Да вижуГрустно этоИли поплачь вместе с гражданиномТоесть сам с собой)