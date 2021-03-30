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≡ По каким критериям оценивается работа акима области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41231
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 13:12
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Аким области Архимед Мухамбетов в день открытия 30 декабря 2020 года посетил общежитие костанайского медицинского колледжа, осмотрел помещения новостройки и пообщался со студентами. Аким области обещал взять на личный контроль строительство общежитий, а до этого он говорил о необходимости покончить с практикой точечной застройки, которая не первый год возмущает горожан.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7506
Re: По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 13:12
#1
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Обиженные жильцы двора где им впихнули общагу перешли к тактике "не съем так понадкусываю")
Общага стоит с ней уже ничего не сделаешь
Так будем же критиковать качество этой общаги))
Цитата:
Тратить бюджет много ума не надо, как говорил один мудрый человек «Глаз у денег нет, их можно хоть «куда» засунуть».

Тратить много ума не надо как и критиковать)
А вот доказаывать наверх что именно эта трата сейчас необходима в городе или области, иногда может растянуться на годы)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3854
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 13:26
#2
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Цитата:
abaika95:
Обиженные жильцы двора

Должен признать умеете смешивать главное с не главным или не имеющем отношения.

Цитата:
abaika95:
А вот доказаывать наверх что именно эта трата сейчас необходима

По моему мнению, необходимость одного не может отменять важность другого.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7506
Re: По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 14:28
#3
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Цитата:
peshexod:
Должен признать умеете смешивать главное с не главным или не имеющем отношения.

Да ладно бросьте)
А то непонятно к чему эта публикация)
Суд проиграли
Общагу вам во дворе построили
Теперь ваша война переключается в плоскость критики этой общаги
Как те активисты за время (мракобесы)
Твердили что в вопросе перевода не может быть никаких голосований а сами петицию запустили)
Теперь до бесконечности будут
Так и вы Цитата:
peshexod:
По моему мнению, необходимость одного не может отменять важность другого

Ну ваш главный аргумент в посте, что критерий оценки рейтинга акимов областей сводится к тупому освоению бюджета? И я вам ответил что освоить большого ума не надо,надо доказать целесообразность этого освоения,впрочем в формулировке почему Архимеду присудили 2 место говорится что за привлечение инвестиций в область
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7506
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 14:32
#4
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Цитата:
peshexod:
По моему мнению, необходимость одного не может отменять важность другого.

А в целом согласен
Объективно если бы вы не были жильцом этого двора и активистом выступающим против строительства этой общаги) тоесть лицом заинтересованным найти недочёты)
То в общем то критика на постройку актуальна
Строили наспех
Вот и результаты
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3854
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 14:49
#5
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Цитата:
abaika95:
Суд проиграли

Осталось чувство недосказанности :lol:
Суд был важен, но жители изначально понимали против кого и чего придётся бороться.
Приятным сюрпризом стало определение о приостановке строительства, но предсказуемо никто не смог противостоять даже имея судебный акт, а это простите позор (очень мягко).
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