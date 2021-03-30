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≡ По каким критериям оценивается работа акима области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41228
По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 13:12
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Аким области Архимед Мухамбетов в день открытия 30 декабря 2020 года посетил общежитие костанайского медицинского колледжа, осмотрел помещения новостройки и пообщался со студентами. Аким области обещал взять на личный контроль строительство общежитий, а до этого он говорил о необходимости покончить с практикой точечной застройки, которая не первый год возмущает горожан.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7503
Re: По каким критериям оценивается работа акима области?
Отправлено: 30.03.21 - 13:12
#1
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Обиженные жильцы двора где им впихнули общагу перешли к тактике "не съем так понадкусываю")
Общага стоит с ней уже ничего не сделаешь
Так будем же критиковать качество этой общаги))
Цитата:
Тратить бюджет много ума не надо, как говорил один мудрый человек «Глаз у денег нет, их можно хоть «куда» засунуть».

Тратить много ума не надо как и критиковать)
А вот доказаывать наверх что именно эта трата сейчас необходима в городе или области, иногда может растянуться на годы)
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