Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...

Отправлено: - 12:28

Одним решением по всей видимости хотят законодательно внести ответственность за расптрастронение в соц сетях материалов ДВК,Басе,идеологии ваххабизма,национализма,сепаратизма....

Если так то что тогда останется читать то в соц сетях?))

Ничего же не будет