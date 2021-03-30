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≡ Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41228
Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
Отправлено: 30.03.21 - 12:28
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"В условиях пандемии в мире распространяются и идеологические вирусы. Ложная информация передает этот вирус через соцсети моментально. Поэтому нам нужно принять закон о социальных сетях", - заявил депутат.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7503
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 30.03.21 - 12:28
#1
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Одним решением по всей видимости хотят законодательно внести ответственность за расптрастронение в соц сетях материалов ДВК,Басе,идеологии ваххабизма,национализма,сепаратизма....
Если так то что тогда останется читать то в соц сетях?))
Ничего же не будет
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21480
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 30.03.21 - 12:29
#2
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Да, об этом хорошо сказал абайка95.
В последнем своём комменте №19... :lol: ;-)
Профайл
peshexod
* peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3851
Re: Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане...
Отправлено: 30.03.21 - 12:38
#3
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Закон конечно необходим, но существует реальность, которая позволяет вертеть его как хочешь.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11502
Закон, регулирующий соцсети, предложили принять в Казахстане
Отправлено: 30.03.21 - 13:15
#4
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Цитата:
abaika95:
за расптрастронение


я бы закон издал чтобы таких неучей не пускали в соцсети.
кошмар, шесть ошибок в одном слове.

[Исправлено: alex_60, 30.03.2021 - 13:20]
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