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≡ До 38 случаев за сутки снизилась заболеваемость КВИ в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41228
До 38 случаев за сутки снизилась заболеваемость КВИ в Костанайской области
Отправлено: 30.03.21 - 11:02
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Темп прироста заболеваемости за сутки, 28 марта, составил 0,28%. Данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции сообщили в областном информационном штабе. Из числа инфицированных 32 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11502
Re: До 38 случаев за сутки снизилась заболеваемость КВИ в...
Отправлено: 30.03.21 - 11:02
#1
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в городе Тобыл как всегда ни одного заболевшего.
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