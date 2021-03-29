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Теперь с 1 июня - Введение дифтарифа на проезд в автобусах вновь перенесли в Костанае
Теперь с 1 июня - Введение дифтарифа на проезд в автобусах вновь перенесли в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41228
Теперь с 1 июня - Введение дифтарифа на проезд в автобусах вновь перенесли в Костанае
Отправлено: 29.03.21 - 16:29
Об этом сообщил на брифинге руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН. Встречу с журналистами провели после публикаций об огромных очередях в Центральном отделении областного филиала АО «Казпочта».
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Re: Теперь с 1 июня - Введение дифтарифа на проезд в автобусах...
Отправлено: 29.03.21 - 16:29
Цитата:
Школы просто не захотели на себя лишний головняк брать
Оно им надо подставляться?
А почта сделала на от*****ь
В итоге имеем что имеем
Не коррупция во всем виновата
А отношение
Никто ни за че отвечать не хочет
Все стрелочников ищут
Цитата:
Кто то будет отвечать за это?
В школах выдавать нам запретили, потому что с 1 апреля дети начнут ходить в школу и нельзя там создавать очереди, - ответил заместитель директора КОФ АО "Казпочта" по бизнесу Абилхан ДАУЛБАЕВ. - Поэтому мы решили их выдавать здесь.
- А какая разница - в школах будут очереди или в здании «Казпочты», что мы наблюдали сегодня? - спросил корреспондент «НГ».
- В школах нельзя, потому что это дети, большой риск... - ответил Даулбаев.
- А какая разница - в школах будут очереди или в здании «Казпочты», что мы наблюдали сегодня? - спросил корреспондент «НГ».
- В школах нельзя, потому что это дети, большой риск... - ответил Даулбаев.
Школы просто не захотели на себя лишний головняк брать
Оно им надо подставляться?
А почта сделала на от*****ь
В итоге имеем что имеем
Не коррупция во всем виновата
А отношение
Никто ни за че отвечать не хочет
Все стрелочников ищут
Цитата:
Почему вы не подумали об этом заранее?
- «Казпочта» не успела реализовать карты с февраля до апреля, - объяснил Наурзбай Мусин. - Поэтому было принято решение о переносе срока. Население в этом не виновато.
- «Казпочта» не успела реализовать карты с февраля до апреля, - объяснил Наурзбай Мусин. - Поэтому было принято решение о переносе срока. Население в этом не виновато.
Кто то будет отвечать за это?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 87
Re: Теперь с 1 июня - Введение дифтарифа на проезд в автобусах...
Отправлено: 29.03.21 - 19:01
В школах запретили выдавать из за того что там очереди будут. Идиотизм конкретный. Те кто не знает что такое школа так и может говорить. Если бы в школе раздавали, то и проблем не было. Классные руководители выбрали карты своих учеников и раздали в классе без особых напряг. В любом случае очередей не было как в казпочте. Так в принципе и раньше делалось. Акимат опять в луже оказался своими тупыми рассуждениями.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 202
Re: Теперь с 1 июня - Введение дифтарифа на проезд в автобусах...
Отправлено: 29.03.21 - 19:27
Цитата:
Цитата:
По моему тут есть какие то подводные камни про которые никто и нигде не озвучивают.
рихард:
В школах запретили выдавать из за того что там очереди будут. Идиотизм конкретный.
В школах запретили выдавать из за того что там очереди будут. Идиотизм конкретный.
Цитата:
рихард:
По моему тут есть какие то подводные камни про которые никто и нигде не озвучивают.
Теперь с 1 июня - Введение дифтарифа на проезд в автобусах вновь перенесли в Костанае
Отправлено: 29.03.21 - 20:42
Цитата:
Запишет какая-нибудь сердобольная мамочка раздачу карт детям в школе
А дети сродни взрослым такие же неуправляемые начнут толпится,в обмороки падать
Так директора потом затаскают по разным ведомствам
Как это так она лишнюю толпучку создаёт?
Цитата:
По всей видимости он говорит то что ему ответили в школе
Поэтому и отмашка такая глупая
Цитата:
Да нет никаких камней
Школы не стали на себя брать лишний головняк
Вот ЖКХ и мечется незная что делать
рихард:
В школах запретили выдавать из за того что там очереди будут. Идиотизм конкретный. Те кто не знает что такое школа так и может говорить
В школах запретили выдавать из за того что там очереди будут. Идиотизм конкретный. Те кто не знает что такое школа так и может говорить
Запишет какая-нибудь сердобольная мамочка раздачу карт детям в школе
А дети сродни взрослым такие же неуправляемые начнут толпится,в обмороки падать
Так директора потом затаскают по разным ведомствам
Как это так она лишнюю толпучку создаёт?
Цитата:
рихард:
Акимат опять в луже оказался своими тупыми рассуждениями
Акимат опять в луже оказался своими тупыми рассуждениями
По всей видимости он говорит то что ему ответили в школе
Поэтому и отмашка такая глупая
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
По моему тут есть какие то подводные камни про которые никто и нигде не озвучивают.
По моему тут есть какие то подводные камни про которые никто и нигде не озвучивают.
Да нет никаких камней
Школы не стали на себя брать лишний головняк
Вот ЖКХ и мечется незная что делать
W
(Пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.12
- Сообщений:
- 19
Re: Теперь с 1 июня - Введение дифтарифа на проезд в автобусах...
Отправлено: 29.03.21 - 22:22
и в очередной раз г-н мусИн обос...ся. как со снегом. так и с картами. хотел бы его провести теми тропами которыми хожу каждодневно. как лежал лед. так и лежит. и с картами такое же дело у него. в марте все решим. теперь в апреле. а сорри. в июне вводят дифтариф. а что делать инвалидам и пенсионерам???? также 80 платить???мусИн ответь??? надо ведь за базар дело иметь???
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 87
Re: Теперь с 1 июня - Введение дифтарифа на проезд в автобусах...
Отправлено: 30.03.21 - 08:00
проект сырой, не подготовленный. Даже не удосужились уже готовый опыт перенять с других городов, где эта программа работает. Тяп ляп, не думая ни о людях ни о деле. Повальное скудоумие у чинуш.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.02.16
- Сообщений:
- 2
Теперь с 1 июня - Введение дифтарифа на проезд в автобусах вновь перенесли в Костанае
Отправлено: 30.03.21 - 12:35
Вот объясните мне, "недалекой": получать на почте, пополнять на почте. А на почте есть обеды и выходные, а до почты нужно дойти-доехать. Пополнить эту социальную карту, выданную Казпочтой можно только на почте или через приложение. У меня бабуле 85, телефон у нее без интернета (приложения никакие не установишь), до почты нужно добираться на автобусе (а здоровье уже не то, а в поликлинику ездить надо), мы все работаем с 8 утра до 19-20 вечера (в основном в местах, где до почты - как до Луны). Почему не сделать возможным пополнение карты Казпочты любой другой картой (это невозможно, проверено на себе)? Почему только через терминалы Казпочты? Почему не Qiwi или Касса 24? Похоже на продвижение чьих-то личных интересов...
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