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Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
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