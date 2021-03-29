Отправлено: - 20:38

Didos:

Ну конечно ты молодец сравнил бюджеты)) котики с песиками у 1 врача(в разгар кризиза т.е. пандемии). или огроменная компания с неисчислимым бюджетом(им всегда хорошо) а штраф и тому и тому 300к.

urmas:

Опять тёплое с мягким перепутали? Бывает...

Нурбанчик:

Что-то я пропустил? Что, уже начальника Казпочты поймали на рабочем месте без маски?

Цитата:Дело не в сумме дело в принципеЦитата:НетЭто вам хочется что одно было теплое другое мягкоеНо для меня оно все одно)Цитата:Его не поймали, но на лицо явное не соблюдение противоэпидемических мерЗа это должны штрафануть если он видосик не запишет конечноЕсли видосик будет, то сразу отпустить должныПрецедент уже был