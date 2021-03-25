6 января 2021 года Ольге ЖАЙЛАУБАЕВОЙ позвонил ее 32-летний сын Александр и сообщил, что у него заблокирована банковская карта, причем в банке сказали: «В системе он мертв». Жительница Костаная и ее сын три месяца пытаются разобраться, почему их объявили умершими. Читать статью
Что-то тут не стыкуется. Если регистрация смерти была в 96-м году - как они смогли получить последующие документы? В конце концов, без ИИН сейчас просто невозможно жить в РК, а он появился только в начале 2000-х. В заговор государства против "оппозиционерки" я не верю. Думаю что у них припрятаны ещё скелеты в шкафу. Цитата:
Ольга считает, что кто-то воспользовался ее телефонами и создал фейковые аккаунты в социальных сетях с указанием личных данных, номеров телефонов, а также фотографиями на фоне государственных символов РК.
Ох уж эти соцсети! Помойка и бесконечные разборки начиная с примадонны и кончая в мелких группах по интересам. Даже есть про воришек и плохих работяг, где хозяева мелких предприятий промывают косточки своим работникам. Несколько лет назад получил письмо о том что я пристаю малолетним из интерната, есть даже свидетели и вся компания намерена обратиться к правохранителям. Тогда я решил обратиться к участковому и по первому расследованию шантажистов установили и притянули к судье. Со слов их адвоката им светит приличный срок или огроменный штраф. После раскаяния и извинялок, моё доброе сердце расстаяло, отпустил я их с миром
Зовите Рудина и Мишулина. "- Суд мне отказал в рассмотрении заявления об аннулировании решения суда, потому что им нужно основание отмены - решение от 1994 года, - сообщила Ольга Жайлаубаева" А как же презумпция неверблюдности? А наличие живого человека перед глазами судьи не является достаточным основанием? А когда полиция проверяла документы, она какие документы представила? Паспорт? УЛ? Есть фото свидетельства рождении, значит и свидетельство есть, и ранее банк работал с какими-то документами. Не только архивы суда содержат данные о людях.
Удобно быть политактивисткой На любую проблему можно вешать ярлык преследования Не пустили в магазин без маски? Это происки гэбни Не нашла 10 тенге оплатить проезд а водитель ругается из за этого? Это происки гэбни Во дворе облаяла собака? Это происки гэбни Ну ладно ну уснула на опилках,ну ладно в челюсть врезали ногой, ну ладно потащили на носилках, скажи ещё спасибо.....что это не происки гэбни....
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