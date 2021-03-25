Отправлено: - 22:40

Victor Yang:

Если регистрация смерти была в 96-м году - как они смогли получить последующие документы?

Цитата:Вот честно тоже ничего не понял. В 96-ом "умерли" в 2021-ом проблемы "нерешаемые". Как таГ? такого не бывает. Документы же какие-то были, прописка, ЖКХ и ЗП платилась и прочее прочее...