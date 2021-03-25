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≡ Спасите наши мертвые души!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41225
Спасите наши мертвые души!
Отправлено: 25.03.21 - 07:46
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6 января 2021 года Ольге ЖАЙЛАУБАЕВОЙ позвонил ее 32-летний сын Александр и сообщил, что у него заблокирована банковская карта, причем в банке сказали: «В системе он мертв». Жительница Костаная и ее сын три месяца пытаются разобраться, почему их объявили умершими.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13817
Спасите наши мертвые души!
Отправлено: 25.03.21 - 07:46
#1
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Что-то тут не стыкуется. Если регистрация смерти была в 96-м году - как они смогли получить последующие документы? В конце концов, без ИИН сейчас просто невозможно жить в РК, а он появился только в начале 2000-х. В заговор государства против "оппозиционерки" я не верю. Думаю что у них припрятаны ещё скелеты в шкафу.
Цитата:
Ольга считает, что кто-то воспользовался ее телефонами и создал фейковые аккаунты в социальных сетях с указанием личных данных, номеров телефонов, а также фотографиями на фоне государственных символов РК.

Источник:

Скорее всего, насолила кому-то лично - вот и оторвались.

[Исправлено: Victor Yang, 25.03.2021 - 08:10]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4574
Re: Спасите наши мертвые души!
Отправлено: 25.03.21 - 09:05
#2
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Ох уж эти соцсети! Помойка и бесконечные разборки начиная с примадонны и кончая в мелких группах по интересам. Даже есть про воришек и плохих работяг, где хозяева мелких предприятий промывают косточки своим работникам. Несколько лет назад получил письмо о том что я пристаю малолетним из интерната, есть даже свидетели и вся компания намерена обратиться к правохранителям. Тогда я решил обратиться к участковому и по первому расследованию шантажистов установили и притянули к судье. Со слов их адвоката им светит приличный срок или огроменный штраф. После раскаяния и извинялок, моё доброе сердце расстаяло, отпустил я их с миром
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Alehander
§ Alehander
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
10
Re: Спасите наши мертвые души!
Отправлено: 25.03.21 - 15:36
#3
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Зовите Рудина и Мишулина. "- Суд мне отказал в рассмотрении заявления об аннулировании решения суда, потому что им нужно основание отмены - решение от 1994 года, - сообщила Ольга Жайлаубаева"
А как же презумпция неверблюдности?
А наличие живого человека перед глазами судьи не является достаточным основанием?
А когда полиция проверяла документы, она какие документы представила? Паспорт? УЛ? Есть фото свидетельства рождении, значит и свидетельство есть, и ранее банк работал с какими-то документами. Не только архивы суда содержат данные о людях.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7500
Re: Спасите наши мертвые души!
Отправлено: 29.03.21 - 20:48
#4
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Удобно быть политактивисткой
На любую проблему можно вешать ярлык преследования
Не пустили в магазин без маски? Это происки гэбни
Не нашла 10 тенге оплатить проезд а водитель ругается из за этого? Это происки гэбни
Во дворе облаяла собака? Это происки гэбни
Ну ладно ну уснула на опилках,ну ладно в челюсть врезали ногой, ну ладно потащили на носилках, скажи ещё спасибо.....что это не происки гэбни....
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6699
Спасите наши мертвые души!
Отправлено: 29.03.21 - 22:40
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Если регистрация смерти была в 96-м году - как они смогли получить последующие документы?

Вот честно тоже ничего не понял. В 96-ом "умерли" в 2021-ом проблемы "нерешаемые". Как таГ? такого не бывает. Документы же какие-то были, прописка, ЖКХ и ЗП платилась и прочее прочее... :-x
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