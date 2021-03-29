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Как военнослужащему получить от государства 37,5 млн тенге компенсации за служебное жильё. И при этом не угодить в колонию за мошенничество
Как военнослужащему получить от государства 37,5 млн тенге компенсации за служебное жильё. И при этом не угодить в колонию за мошенничество
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