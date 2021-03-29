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≡ Как военнослужащему получить от государства 37,5 млн тенге компенсации за служебное жильё. И при этом не угодить в колонию за мошенничество
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41225
Как военнослужащему получить от государства 37,5 млн тенге компенсации за служебное жильё. И при этом не угодить в колонию за мошенничество
Отправлено: 29.03.21 - 22:27
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В феврале 2021 года военный суд Акмолинского гарнизона завершил рассмотрение очень интересного уголовного дела. Для режиссеров этот приговор – готовый сценарий шикарной отечественной мыльной оперы. Для юристов и военнослужащих – идеальная инструкция, как грамотно воспользоваться прописанными в законе льготами и получить от государства максимальную компенсацию взамен права приватизации служебного жилья.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6699
Re: Как военнослужащему получить от государства 37,5 млн тенге...
Отправлено: 29.03.21 - 22:27
#1
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Красава, так "развёл", интересно почём судья? 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6699
Как военнослужащему получить от государства 37,5 млн тенге компенсации за служебное жильё. И при этом не угодить в колонию за мошенничество
Отправлено: 29.03.21 - 22:30
#2
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Цитата:
Кроме этого, оказалось, что судебное решение о расторжении брака между Габдулиным и Нашен судом не отменено и брак между ними не признан судом недействительным, ввиду его фиктивности.NG.kz:

Кто ни будь может пояснить, как это понимать? :lol:
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