Отправлено: - 16:29

В школах выдавать нам запретили, потому что с 1 апреля дети начнут ходить в школу и нельзя там создавать очереди, - ответил заместитель директора КОФ АО "Казпочта" по бизнесу Абилхан ДАУЛБАЕВ. - Поэтому мы решили их выдавать здесь.



- А какая разница - в школах будут очереди или в здании «Казпочты», что мы наблюдали сегодня? - спросил корреспондент «НГ».



- В школах нельзя, потому что это дети, большой риск... - ответил Даулбаев.





Почему вы не подумали об этом заранее?



- «Казпочта» не успела реализовать карты с февраля до апреля, - объяснил Наурзбай Мусин. - Поэтому было принято решение о переносе срока. Население в этом не виновато.





Цитата:Школы просто не захотели на себя лишний головняк братьОно им надо подставляться?А почта сделала на от*****ьВ итоге имеем что имеемНе коррупция во всем виноватаА отношениеНикто ни за че отвечать не хочетВсе стрелочников ищутЦитата:Кто то будет отвечать за это?