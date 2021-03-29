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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10155
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 13:30
#1876
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Цитата:
abaika95:
Значит появится ещё 10 таких и радикальнее

Ну и пересажают, делов то :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10155
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 13:35
#1877
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Почему в Казахстане запрещают обучение на русском языке, на котором говорят миллионы граждан страны?
В Казахстане разворачивается очередное наступление на русский язык и кириллицу. Власти объявили, что уже через пару лет все школьники будут учиться только на казахском языке, который к тому же переведут с кириллицы на латиницу.
Лента.ру
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10155
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 13:38
#1878
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Политической элите Казахстана нужно сделать шаг навстречу собственным избирателям. Хорошим началом стало бы придание русскому языку статуса второго государственного в Казахстане, если уж вопреки 20-летней политике казахизации он остается более популярным, чем казахский.
Это цитата из той же статьи.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13817
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 14:08
#1879
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Цитата:
maxsaf:
А вы жалобы кому отправляли? Ютубу или правоохранительным органам?

Я-то Ютубу, но и правоохранители могли заметить при мониторинге соц сетей.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2051
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 17:12
#1880
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Пока что в музыкальных кругах Казахстана и здесь на сайте обсуждают Иманбека, получившего «Грэмми» за лучший ремикс, пришла еще одна хорошая новость, фильм «Никто» российского кинорежиссера и певца Ильи Найшуллера впервые возглавил кинопрокат в США. Суммарно «Никто» с начала заработал 11,7 миллиона долларов при бюджете в 16 миллионов долларов, за прошедшие выходные картина собрала в кинотеатрах 6,7 миллиона долларов, опередив фантастическую ленту «Поступь хаоса».
Отмечается, что это первый случай, когда картина российского режиссера лидирует в американском прокате. К подобному достижению наиболее близок был боевик Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» в 2008 году. Однако из-за конкуренции с «ВАЛЛ-И» лента заняла лишь второе место по итогам первого уикенда.

https://lenta.ru/news/2021/03/29/koekto/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7500
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 21:09
#1881
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Цитата:
maxsaf:
Ну и пересажают, делов то

Да боюсь не будут сажать
Пока будут выкрики из за речки
Тут будут появляться куаты
И все злее и злее
Справочно: черная сотня придумана российскими спецслужбами в ответ на активное участие в революционном движении евреев
Цитата:
maxsaf:
Почему в Казахстане запрещают обучение на русском языке, на котором говорят миллионы граждан страны? В Казахстане разворачивается очередное наступление на русский язык и кириллицу. Власти объявили, что уже через пару лет все школьники будут учиться только на казахском языке, который к тому же переведут с кириллицы на латиницу.

Можно официальное постановление где наши власти утверждают что через 2 года все будут учится на казахском?
Цитата:
maxsaf:
Политической элите Казахстана нужно сделать шаг навстречу собственным избирателям. Хорошим началом стало бы придание русскому языку статуса второго государственного в Казахстане, если уж вопреки 20-летней политике казахизации он остается более популярным, чем казахский. Это цитата из той же статьи.

Нет уже к этому не вернутся
Раз начали делать ставку на нац патриотизм то и продолжение будет в сторону казахизации
Цитата:
Нурбанчик:
Никто» российского кинорежиссера и певца Ильи Найшуллера впервые возглавил кинопрокат в США. Суммарно «Никто» с начала заработал 11,7 миллиона долларов при бюджете в 16 миллионов долларов, за прошедшие выходные картина собрала в кинотеатрах 6,7 миллиона долларов, опередив фантастическую ленту «Поступь хаоса».

На безрыбье после карантина и нуршуйлер заходит пиплу
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10155
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 21:13
#1882
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Цитата:
abaika95:
Можно официальное постановление где наши власти утверждают что через 2 года все будут учится на казахском?

Нельзя. Я указал ссылку на источник - у них и спрашивайте)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10155
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 21:16
#1883
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могу дать цитату из статьи:
«Для нас это одна из первостепенных задач — сделать так, чтобы обучение на государственном языке было доминирующим... В этом не должно быть никаких дискуссий, потому что это государственный язык и очевидно, что на государственном языке должны обучаться граждане нашей страны», — заявил министр образования Асхат Аймагамбетов.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10155
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 21:17
#1884
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И вторая цитата:
Министр, впрочем, пообещал, что пока не будет применять репрессии к желающим учиться на русском, но от масштабного плана власти не откажутся. Согласно ему, к 2023 году все школьники будут обучаться на казахском. Кроме того, к тому же сроку должна завершиться латинизация казахского языка.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10155
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 21:19
#1885
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы сам на этот план взглянул, о котором министр говорит.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10155
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 21:21
#1886
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Цитата:
abaika95:
Да боюсь не будут сажать Пока будут выкрики из за речки Тут будут появляться куаты И все злее и злее

Причем тут Куат и выкрики из-за речки. Куат же вроде локальными вопросами занимается, или уже нет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7500
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 21:44
#1887
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Цитата:
maxsaf:
Нельзя. Я указал ссылку на источник - у них и спрашивайте

Хорошо.спасибо
Тогда пока господин политолог написавший эту статью не приведет ссылки на источники то до того времени я буду его звать фуфлометом и заказным провокатором
Думаю это уже навсегда)
Цитата:
maxsaf:
Могу дать цитату из статьи: «Для нас это одна из первостепенных задач — сделать так, чтобы обучение на государственном языке было доминирующим... В этом не должно быть никаких дискуссий, потому что это государственный язык и очевидно, что на государственном языке должны обучаться граждане нашей страны», — заявил министр образования Асхат Аймагамбетов.

Цитата вырвана из контекста и про 2 года и школы там ни слова
Цитата:
maxsaf:
Министр, впрочем, пообещал, что пока не будет применять репрессии к желающим учиться на русском, но от масштабного плана власти не откажутся. Согласно ему, к 2023 году все школьники будут обучаться на казахском. Кроме того, к тому же сроку должна завершиться латинизация казахского языка.

Вот опять же хочу источник увидеть от фуфломета
Цитата:
maxsaf:
Я бы сам на этот план взглянул, о котором министр говорит.

Я бы на план взглянул о котором фуфломет пишет
Цитата:
maxsaf:
Причем тут Куат и выкрики из-за речки. Куат же вроде локальными вопросами занимается, или уже нет?

Где для вас локально
В общем взгляде уже международно)

Одно понял,лента с ее ручным писакой выступили в рамках определенной стратегии по расширению окна овертона на наше информационное пространство
Сначала выступили депутаты
Верхний уровень когда мнение весомо и радикально
Потом начали бузеть пропагандисты
Средний уровень когда мнение закрепляют в умах
Теперь уровень сместился до обычных информационных платформ
Нижний уровень когда это мнение становится обычным обыденным мнением для новостей
А через пол года уже все обычные российские желтушные газетенки по заказу будут писать всякую чернуху про Казахстан
Это уже будет крах
Явно что это все устроено как сигнал для АП
Мол смотрите
Мы за год натравим на вас ваше северное население если будете бузеть против выхода из ЕАЭС
А уж с турками начнете заигрывать так вообще...
Казахстану надо быстро либо принимать решение с кем дружить
Либо упасть в спячку
Выждать
Пока труп противника не пронесет вниз по реке

[Исправлено: abaika95, 29.03.2021 - 21:46]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10155
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 21:51
#1888
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Цитата:
abaika95:
Одно понял,лента с ее ручным писакой выступили в рамках определенной стратегии

Само собой это часть стратегии. Шахматисты знают, чем это все закончится 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7500
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 21:56
#1889
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Цитата:
maxsaf:
Само собой это часть стратегии. Шахматисты знают, чем это все закончится

Шахматисты были уверены что в 21 веке наступит коммунизм советского стиля
Но в 1991 он кончился и шахматисты стали олигархами)
Так что ничего нельзя предугадать
Сегодня ты сильный диктатор которого боятся все
А через 3 года после твоей смерти твою политику спустят в унитаз)
А тебя развенчают и объявят чуть ли не преступником
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10155
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 22:06
#1890
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Цитата:
abaika95:
Сегодня ты сильный диктатор которого боятся все А через 3 года после твоей смерти твою политику спустят в унитаз) А тебя развенчают и объявят чуть ли не преступником

Звучит как зловещий план)))
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