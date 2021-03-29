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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10149
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 13:30
#1876
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Цитата:
abaika95:
Значит появится ещё 10 таких и радикальнее

Ну и пересажают, делов то :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10149
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 13:35
#1877
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Почему в Казахстане запрещают обучение на русском языке, на котором говорят миллионы граждан страны?
В Казахстане разворачивается очередное наступление на русский язык и кириллицу. Власти объявили, что уже через пару лет все школьники будут учиться только на казахском языке, который к тому же переведут с кириллицы на латиницу.
Лента.ру
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10149
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 13:38
#1878
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Политической элите Казахстана нужно сделать шаг навстречу собственным избирателям. Хорошим началом стало бы придание русскому языку статуса второго государственного в Казахстане, если уж вопреки 20-летней политике казахизации он остается более популярным, чем казахский.
Это цитата из той же статьи.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13817
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 14:08
#1879
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Цитата:
maxsaf:
А вы жалобы кому отправляли? Ютубу или правоохранительным органам?

Я-то Ютубу, но и правоохранители могли заметить при мониторинге соц сетей.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2051
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 17:12
#1880
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Пока что в музыкальных кругах Казахстана и здесь на сайте обсуждают Иманбека, получившего «Грэмми» за лучший ремикс, пришла еще одна хорошая новость, фильм «Никто» российского кинорежиссера и певца Ильи Найшуллера впервые возглавил кинопрокат в США. Суммарно «Никто» с начала заработал 11,7 миллиона долларов при бюджете в 16 миллионов долларов, за прошедшие выходные картина собрала в кинотеатрах 6,7 миллиона долларов, опередив фантастическую ленту «Поступь хаоса».
Отмечается, что это первый случай, когда картина российского режиссера лидирует в американском прокате. К подобному достижению наиболее близок был боевик Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» в 2008 году. Однако из-за конкуренции с «ВАЛЛ-И» лента заняла лишь второе место по итогам первого уикенда.

https://lenta.ru/news/2021/03/29/koekto/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 21:09
#1881
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Цитата:
maxsaf:
Ну и пересажают, делов то

Да боюсь не будут сажать
Пока будут выкрики из за речки
Тут будут появляться куаты
И все злее и злее
Справочно: черная сотня придумана российскими спецслужбами в ответ на активное участие в революционном движении евреев
Цитата:
maxsaf:
Почему в Казахстане запрещают обучение на русском языке, на котором говорят миллионы граждан страны? В Казахстане разворачивается очередное наступление на русский язык и кириллицу. Власти объявили, что уже через пару лет все школьники будут учиться только на казахском языке, который к тому же переведут с кириллицы на латиницу.

Можно официальное постановление где наши власти утверждают что через 2 года все будут учится на казахском?
Цитата:
maxsaf:
Политической элите Казахстана нужно сделать шаг навстречу собственным избирателям. Хорошим началом стало бы придание русскому языку статуса второго государственного в Казахстане, если уж вопреки 20-летней политике казахизации он остается более популярным, чем казахский. Это цитата из той же статьи.

Нет уже к этому не вернутся
Раз начали делать ставку на нац патриотизм то и продолжение будет в сторону казахизации
Цитата:
Нурбанчик:
Никто» российского кинорежиссера и певца Ильи Найшуллера впервые возглавил кинопрокат в США. Суммарно «Никто» с начала заработал 11,7 миллиона долларов при бюджете в 16 миллионов долларов, за прошедшие выходные картина собрала в кинотеатрах 6,7 миллиона долларов, опередив фантастическую ленту «Поступь хаоса».

На безрыбье после карантина и нуршуйлер заходит пиплу
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10149
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 21:13
#1882
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Цитата:
abaika95:
Можно официальное постановление где наши власти утверждают что через 2 года все будут учится на казахском?

Нельзя. Я указал ссылку на источник - у них и спрашивайте)
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