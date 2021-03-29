Отправлено: - 21:09

maxsaf:

Ну и пересажают, делов то

maxsaf:

Почему в Казахстане запрещают обучение на русском языке, на котором говорят миллионы граждан страны? В Казахстане разворачивается очередное наступление на русский язык и кириллицу. Власти объявили, что уже через пару лет все школьники будут учиться только на казахском языке, который к тому же переведут с кириллицы на латиницу.

maxsaf:

Политической элите Казахстана нужно сделать шаг навстречу собственным избирателям. Хорошим началом стало бы придание русскому языку статуса второго государственного в Казахстане, если уж вопреки 20-летней политике казахизации он остается более популярным, чем казахский. Это цитата из той же статьи.

Нурбанчик:

Никто» российского кинорежиссера и певца Ильи Найшуллера впервые возглавил кинопрокат в США. Суммарно «Никто» с начала заработал 11,7 миллиона долларов при бюджете в 16 миллионов долларов, за прошедшие выходные картина собрала в кинотеатрах 6,7 миллиона долларов, опередив фантастическую ленту «Поступь хаоса».

Цитата:Да боюсь не будут сажатьПока будут выкрики из за речкиТут будут появляться куатыИ все злее и злееСправочно: черная сотня придумана российскими спецслужбами в ответ на активное участие в революционном движении евреевЦитата:Можно официальное постановление где наши власти утверждают что через 2 года все будут учится на казахском?Цитата:Нет уже к этому не вернутсяРаз начали делать ставку на нац патриотизм то и продолжение будет в сторону казахизацииЦитата:На безрыбье после карантина и нуршуйлер заходит пиплу