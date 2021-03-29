Почему в Казахстане запрещают обучение на русском языке, на котором говорят миллионы граждан страны? В Казахстане разворачивается очередное наступление на русский язык и кириллицу. Власти объявили, что уже через пару лет все школьники будут учиться только на казахском языке, который к тому же переведут с кириллицы на латиницу. Лента.ру
Политической элите Казахстана нужно сделать шаг навстречу собственным избирателям. Хорошим началом стало бы придание русскому языку статуса второго государственного в Казахстане, если уж вопреки 20-летней политике казахизации он остается более популярным, чем казахский. Это цитата из той же статьи.
Пока что в музыкальных кругах Казахстана и здесь на сайте обсуждают Иманбека, получившего «Грэмми» за лучший ремикс, пришла еще одна хорошая новость, фильм «Никто» российского кинорежиссера и певца Ильи Найшуллера впервые возглавил кинопрокат в США. Суммарно «Никто» с начала заработал 11,7 миллиона долларов при бюджете в 16 миллионов долларов, за прошедшие выходные картина собрала в кинотеатрах 6,7 миллиона долларов, опередив фантастическую ленту «Поступь хаоса». Отмечается, что это первый случай, когда картина российского режиссера лидирует в американском прокате. К подобному достижению наиболее близок был боевик Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» в 2008 году. Однако из-за конкуренции с «ВАЛЛ-И» лента заняла лишь второе место по итогам первого уикенда.
Да боюсь не будут сажать Пока будут выкрики из за речки Тут будут появляться куаты И все злее и злее Справочно: черная сотня придумана российскими спецслужбами в ответ на активное участие в революционном движении евреев Цитата:
maxsaf: Почему в Казахстане запрещают обучение на русском языке, на котором говорят миллионы граждан страны? В Казахстане разворачивается очередное наступление на русский язык и кириллицу. Власти объявили, что уже через пару лет все школьники будут учиться только на казахском языке, который к тому же переведут с кириллицы на латиницу.
Можно официальное постановление где наши власти утверждают что через 2 года все будут учится на казахском? Цитата:
maxsaf: Политической элите Казахстана нужно сделать шаг навстречу собственным избирателям. Хорошим началом стало бы придание русскому языку статуса второго государственного в Казахстане, если уж вопреки 20-летней политике казахизации он остается более популярным, чем казахский. Это цитата из той же статьи.
Нет уже к этому не вернутся Раз начали делать ставку на нац патриотизм то и продолжение будет в сторону казахизации Цитата:
Нурбанчик: Никто» российского кинорежиссера и певца Ильи Найшуллера впервые возглавил кинопрокат в США. Суммарно «Никто» с начала заработал 11,7 миллиона долларов при бюджете в 16 миллионов долларов, за прошедшие выходные картина собрала в кинотеатрах 6,7 миллиона долларов, опередив фантастическую ленту «Поступь хаоса».
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