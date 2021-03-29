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≡ Когда уже будет совсем тепло? - Прогноз синоптиков о погоде в Костанае и области на ближайшие дни
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41224
Когда уже будет совсем тепло? - Прогноз синоптиков о погоде в Костанае и области на ближайшие дни
Отправлено: 29.03.21 - 19:39
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30 марта на территории Костанайской области ночью местами ожидается небольшой снег, днём местами дождь и мокрый снег. Возможны туман и гололёд. Подробный прогноз на вторник и среду - ниже.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11500
Re: Когда уже будет совсем тепло? - Прогноз синоптиков о погоде...
Отправлено: 29.03.21 - 19:39
#1
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./// Потепление, вероятно, начнётся с 1 апреля.////

хорошо сказано,
1 апреля много чего будет...
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