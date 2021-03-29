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16 000 социальных карт для школьников Костаная уже готовы - Казпочта
16 000 социальных карт для школьников Костаная уже готовы - Казпочта
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