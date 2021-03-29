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≡ 16 000 социальных карт для школьников Костаная уже готовы - Казпочта
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41224
16 000 социальных карт для школьников Костаная уже готовы - Казпочта
Отправлено: 29.03.21 - 10:53
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Выдача детских карт начнется на этой неделе в Центральном операционном участке. Они будут выдаваться лично родителям школьников, при себе необходимо иметь удостоверение личности и свидетельство о рождении детей.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7327
Re: 16 000 социальных карт для школьников Костаная уже готовы -...
Отправлено: 29.03.21 - 10:53
#1
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Что и требовалось доказать. Всё через ж...у! За 2 дня до введения тарифа! 16 000 карта выдать в одном месте! Это либо вообще отсутствие мозгов, либо сверхнаглость и откровенное издевательство!
Ау, мониторинговая группа с санврачом. Не спать! Штрафовать и штрафовать...КАЗПОЧТУ как организатора массового скопления народа. чтобы уже думать и работать начали.
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
129
Re: 16 000 социальных карт для школьников Костаная уже готовы -...
Отправлено: 29.03.21 - 11:46
#2
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А если есть карта каспи голд,то на хрена мне нужна их карта? Или я что то упустил?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11500
16 000 социальных карт для школьников Костаная уже готовы - Казпочта
Отправлено: 29.03.21 - 11:50
#3
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Цитата:
Охотник:
А если есть карта каспи голд,то на хрена мне нужна их карта? Или я что то упустил?


это карты для льготников в принципе, чтобы за 40 и 70 ездить.
остальным они не нужны, если банковская есть.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2025
Re: 16 000 социальных карт для школьников Костаная уже готовы -...
Отправлено: 29.03.21 - 12:09
#4
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В родительские чаты уже скинули решение о продлении для детей проезда за наличку еще на 1 месяц.
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
34
Re: 16 000 социальных карт для школьников Костаная уже готовы -...
Отправлено: 29.03.21 - 12:39
#5
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Мониторинговые группы Давайте освещайте результаты проверки. Или не будете проверять?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
202
Re: 16 000 социальных карт для школьников Костаная уже готовы -...
Отправлено: 29.03.21 - 18:59
#6
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Почему бы эти соц.карты не раздать по школам? А школы в свою очередь выдавали бы по своим спискам родителям учеников? Где Отдел образования города,чем они заняты? Неужели так тяжело было провести организационные работы?
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