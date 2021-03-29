Отправлено: - 11:50

Охотник:

А если есть карта каспи голд,то на хрена мне нужна их карта? Или я что то упустил?

Цитата:это карты для льготников в принципе, чтобы за 40 и 70 ездить.остальным они не нужны, если банковская есть.