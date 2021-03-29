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≡ Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41224
Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
Отправлено: 29.03.21 - 13:15
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Сейчас в филиале Казпочты проходит пресс-конференция, об ответах на вопросы журналистов "НГ" расскажет позже. А пока - о том, что увидел наш корреспондент утром в Центральном операционном участке по пр. Аль-Фараби, 69.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2051
Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
Отправлено: 29.03.21 - 17:16
#15
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Цитата:
abaika95:
Вот я и предлагаю как с Падериным Наказать а потом простить
Падерин то в итоге отмазался? Или оплатил честно штраф?

Что-то я пропустил? :lol:
Что, уже начальника Казпочты поймали на рабочем месте без маски? Если поймали этого начальника без маски, то можно простить как и Падерина. 8-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7855
Re: Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи...
Отправлено: 29.03.21 - 18:52
#16
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Зачем толпится,всегда все нововведения либо отменяют,либо откладывают на потом.
Сколько уже их было,то удостоверения меняли,всем надо было срочно перед выборами получить удо с штрихкодом,перед этим ещё выдумывали какие то карточки для автолюбителей ,которыми можно будет штраф оплачивать,потом сказали завтра всем поставить POSterminal в магазинах и народ побежал покупать эти терминалы,ну я то же поставил года через 3,без очереди и бесплатно.
Теперь вот опять всё отложили.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7495
Re: Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи...
Отправлено: 29.03.21 - 20:38
#17
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Цитата:
Didos:
Ну конечно ты молодец сравнил бюджеты)) котики с песиками у 1 врача(в разгар кризиза т.е. пандемии). или огроменная компания с неисчислимым бюджетом(им всегда хорошо) а штраф и тому и тому 300к.

Дело не в сумме дело в принципе
Цитата:
urmas:
Опять тёплое с мягким перепутали? Бывает...

Нет
Это вам хочется что одно было теплое другое мягкое
Но для меня оно все одно)
Цитата:
Нурбанчик:
Что-то я пропустил? Что, уже начальника Казпочты поймали на рабочем месте без маски?

Его не поймали, но на лицо явное не соблюдение противоэпидемических мер
За это должны штрафануть если он видосик не запишет конечно
Если видосик будет, то сразу отпустить должны
Прецедент уже был
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