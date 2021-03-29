Прогноз на 5 дней
ясно0°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 74% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41223
Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
Отправлено: 29.03.21 - 13:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас в филиале Казпочты проходит пресс-конференция, об ответах на вопросы журналистов "НГ" расскажет позже. А пока - о том, что увидел наш корреспондент утром в Центральном операционном участке по пр. Аль-Фараби, 69.
Читать новость

Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2051
Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
Отправлено: 29.03.21 - 17:16
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот я и предлагаю как с Падериным Наказать а потом простить
Падерин то в итоге отмазался? Или оплатил честно штраф?

Что-то я пропустил? :lol:
Что, уже начальника Казпочты поймали на рабочем месте без маски? Если поймали этого начальника без маски, то можно простить как и Падерина. 8-)
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS