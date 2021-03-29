Отправлено: - 17:16

abaika95:

Вот я и предлагаю как с Падериным Наказать а потом простить

Падерин то в итоге отмазался? Или оплатил честно штраф?

Цитата:Что-то я пропустил?Что, уже начальника Казпочты поймали на рабочем месте без маски? Если поймали этого начальника без маски, то можно простить как и Падерина.