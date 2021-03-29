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Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41223
Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
Отправлено: 29.03.21 - 13:15
Сейчас в филиале Казпочты проходит пресс-конференция, об ответах на вопросы журналистов "НГ" расскажет позже. А пока - о том, что увидел наш корреспондент утром в Центральном операционном участке по пр. Аль-Фараби, 69.
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R
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.12
- Сообщений:
- 10
Re: Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи...
Отправлено: 29.03.21 - 13:15
Как это неожиданно очередь образовалась.... Сказали уже, что по школам будут выдавать
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 129
Re: Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи...
Отправлено: 29.03.21 - 13:46
Как у нас любят из людей стадо баранов делать
Re: Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи...
Отправлено: 29.03.21 - 14:10
Только дураку было не понятно, что 16 000 выдать за 3 дня без очереди не возможно! Но наши типа руководители созданы не для того, чтобы думать как облегчить жизнь людям, а как создать очереди, нервировать людей и подвергнуть их заражению.
Цитата:
Ну это игра такая... квест. Казпочта любит квесты. Я свой прошел еще в декабре.
Цитата:
люди толпятся даже на лестнице, многие бегают с этажа на этаж небольшими группками
Ну это игра такая... квест. Казпочта любит квесты. Я свой прошел еще в декабре.
Re: Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи...
Отправлено: 29.03.21 - 14:17
Цитата:
Почему за 3-то? Тут провал в другом - почему не заказали эти карты ДО введения диф.тарифа? А сейчас понятно что все как можно быстрее захотят их получить, чтобы не платить больше.
yudjin:
за 3 дня
за 3 дня
Почему за 3-то? Тут провал в другом - почему не заказали эти карты ДО введения диф.тарифа? А сейчас понятно что все как можно быстрее захотят их получить, чтобы не платить больше.
Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
Отправлено: 29.03.21 - 14:26
Тенгри пишет что первокласснику в очереди стало плохо. Акимат созвал экстренный брифинг и было решено полный безнал продлить до июня.
Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
Отправлено: 29.03.21 - 14:27
Цитата:
29-31 марта. 3 дня.
Их только сегодня начали выдавать Казпочтой. Их просто не выдавали 2 месяца! В Алматы их делали.
В школах собрали списки и документы еще в январе.
Их же не получают в день обращения. Я ждал в декабре 3 недели.
Victor Yang:
Почему за 3-то?
Почему за 3-то?
29-31 марта. 3 дня.
Их только сегодня начали выдавать Казпочтой. Их просто не выдавали 2 месяца! В Алматы их делали.
В школах собрали списки и документы еще в январе.
Их же не получают в день обращения. Я ждал в декабре 3 недели.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1830
Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
Отправлено: 29.03.21 - 15:47
Цитата:
Если они именные, то можно же КазПочте развести их по списку по школам, транспорт у них есть же.
На месте главного санврача города: за такое НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ отношение к безопасности граждан и создание условий способствующие потенциальному заражению и распространения инфекции коронавируса в условиях строгих мер безопасности, привлечь к ответственности руководителей областного филиала КазПочты, согласно таким то статьям действующего Административного Кодекса.
И на ярмарке и тут БАРДАК полный. Надо не только простых граждан наказывать, но и ответственных товарищей. Пару руководителей наказать: остальные быстро порядок наведут.
[Исправлено: ACROS, 29.03.2021 - 16:04]
yudjin:
В школах собрали списки и документы
В школах собрали списки и документы
Если они именные, то можно же КазПочте развести их по списку по школам, транспорт у них есть же.
На месте главного санврача города: за такое НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ отношение к безопасности граждан и создание условий способствующие потенциальному заражению и распространения инфекции коронавируса в условиях строгих мер безопасности, привлечь к ответственности руководителей областного филиала КазПочты, согласно таким то статьям действующего Административного Кодекса.
И на ярмарке и тут БАРДАК полный. Надо не только простых граждан наказывать, но и ответственных товарищей. Пару руководителей наказать: остальные быстро порядок наведут.
[Исправлено: ACROS, 29.03.2021 - 16:04]
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 462
Re: Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи...
Отправлено: 29.03.21 - 16:10
Только один вопрос. А где же доблестные члены карательных отрядов, которые ревностно следят за соблюдением санитарных мер? Где те, которые, например, на ветклинику "Догма" набег совершили? Где они все? Или ветврачу во время обеда нельзя маску снять, а Казпочте можно толпищу великую собирать? Это что, высшая степень лицемерия наших правоохранительных органов и санэпидслужбы?
Re: Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи...
Отправлено: 29.03.21 - 16:11
Цитата:
А люди и не сопротивлюятся при этом
Цитата:
Резонный вопрос
А оно им надо?
Школы также ответят а оно нам надо вашими головняками заниматься?
В итоге никто никому не поможет а где-то даже подгадит
Почта по всей видимости и не в восторге от всей этой ахинеи с картами
ЖКХ попросило но просьба это не приказ
Поэтому и отработали на отвали
Вообще аким города как-то странно свалил этот вопрос на одного Мусина
С осени то автобусы бузят,то пассажиры не хотят по картам ездить,теперь это
И везде Мусин ужаленный бегает пожары тушит
Где хозяин города?
Охотник:
Как у нас любят из людей стадо баранов делать
Как у нас любят из людей стадо баранов делать
А люди и не сопротивлюятся при этом
Цитата:
ACROS:
Если они именные, то можно же КазПочте развести их по списку по школам, транспорт у них есть же.
Если они именные, то можно же КазПочте развести их по списку по школам, транспорт у них есть же.
Резонный вопрос
А оно им надо?
Школы также ответят а оно нам надо вашими головняками заниматься?
В итоге никто никому не поможет а где-то даже подгадит
Почта по всей видимости и не в восторге от всей этой ахинеи с картами
ЖКХ попросило но просьба это не приказ
Поэтому и отработали на отвали
Вообще аким города как-то странно свалил этот вопрос на одного Мусина
С осени то автобусы бузят,то пассажиры не хотят по картам ездить,теперь это
И везде Мусин ужаленный бегает пожары тушит
Где хозяин города?
Re: Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи...
Отправлено: 29.03.21 - 16:13
Цитата:
Да предлагаю как с Падериным
Штрафануть а потом руководитель почты запишет слезный видосик что он не виноват и ему все простят
Это же у нас так работает
Елена Пикельная:
Где те, которые, например, на ветклинику "Догма" набег совершили? Где они все? Или ветврачу во время обеда нельзя маску снять, а Казпочте можно толпищу великую собирать? Это что, высшая степень лицемерия наших правоохранительных органов и санэпидслужбы?
Где те, которые, например, на ветклинику "Догма" набег совершили? Где они все? Или ветврачу во время обеда нельзя маску снять, а Казпочте можно толпищу великую собирать? Это что, высшая степень лицемерия наших правоохранительных органов и санэпидслужбы?
Да предлагаю как с Падериным
Штрафануть а потом руководитель почты запишет слезный видосик что он не виноват и ему все простят
Это же у нас так работает
Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
Отправлено: 29.03.21 - 16:25
Цитата:
Ой бай, я не узнаю подлизайло в гриме!
Ну нет в городе и области хозяев... есть временщики-освоители бюджета!
Цитата:
если бы у бабушки был х... , она была бы дедушкой. Свои вечные фантазии держи при себе. Есть факт сборища людей, организованный неумелым руководством казпочты и жкх. Но каратели закрывают глаза... какие "оборотни" у нас каратели, однако...
abaika95:
Где хозяин города?
Где хозяин города?
Ой бай, я не узнаю подлизайло в гриме!
Ну нет в городе и области хозяев... есть временщики-освоители бюджета!
Цитата:
abaika95:
а потом руководитель почты запишет
а потом руководитель почты запишет
если бы у бабушки был х... , она была бы дедушкой. Свои вечные фантазии держи при себе. Есть факт сборища людей, организованный неумелым руководством казпочты и жкх. Но каратели закрывают глаза... какие "оборотни" у нас каратели, однако...
Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
Отправлено: 29.03.21 - 16:34
Цитата:
Завел пластинку
Цитата:
А если бы у тебя был ум, то ты был бы умным)
Цитата:
Вот я и предлагаю как с Падериным
Наказать а потом простить
Падерин то в итоге отмазался?
Или оплатил честно штраф?
yudjin:
Ой бай, я не узнаю подлизайло в гриме! Ну нет в городе и области хозяев... есть временщики-освоители бюджета!
Ой бай, я не узнаю подлизайло в гриме! Ну нет в городе и области хозяев... есть временщики-освоители бюджета!
Завел пластинку
Цитата:
yudjin:
если бы у бабушки был х... , она была бы дедушкой
если бы у бабушки был х... , она была бы дедушкой
А если бы у тебя был ум, то ты был бы умным)
Цитата:
yudjin:
Свои вечные фантазии держи при себе. Есть факт сборища людей, организованный неумелым руководством казпочты и жкх. Но каратели закрывают глаза... какие "оборотни" у нас каратели, однако...
Свои вечные фантазии держи при себе. Есть факт сборища людей, организованный неумелым руководством казпочты и жкх. Но каратели закрывают глаза... какие "оборотни" у нас каратели, однако...
Вот я и предлагаю как с Падериным
Наказать а потом простить
Падерин то в итоге отмазался?
Или оплатил честно штраф?
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 34
Re: Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи...
Отправлено: 29.03.21 - 17:07
Цитата:
Ну конечно ты молодец сравнил бюджеты)) котики с песиками у 1 врача(в разгар кризиза т.е. пандемии). или огроменная компания с неисчислимым бюджетом(им всегда хорошо) а штраф и тому и тому 300к.
abaika95:
Падерин то в итоге отмазался? Или оплатил честно штраф?
Падерин то в итоге отмазался? Или оплатил честно штраф?
Ну конечно ты молодец сравнил бюджеты)) котики с песиками у 1 врача(в разгар кризиза т.е. пандемии). или огроменная компания с неисчислимым бюджетом(им всегда хорошо) а штраф и тому и тому 300к.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 33
Re: Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи...
Отправлено: 29.03.21 - 17:15
Цитата:
Опять тёплое с мягким перепутали?
Бывает...
abaika95:
Да предлагаю как с Падериным Штрафануть а потом руководитель почты запишет слезный видосик что он не виноват и ему все простя
Да предлагаю как с Падериным Штрафануть а потом руководитель почты запишет слезный видосик что он не виноват и ему все простя
Опять тёплое с мягким перепутали?
Бывает...
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