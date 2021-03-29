Отправлено: - 16:11

Охотник:

Как у нас любят из людей стадо баранов делать

ACROS:

Если они именные, то можно же КазПочте развести их по списку по школам, транспорт у них есть же.

Цитата:А люди и не сопротивлюятся при этомЦитата:Резонный вопросА оно им надо?Школы также ответят а оно нам надо вашими головняками заниматься?В итоге никто никому не поможет а где-то даже подгадитПочта по всей видимости и не в восторге от всей этой ахинеи с картамиЖКХ попросило но просьба это не приказПоэтому и отработали на отвалиВообще аким города как-то странно свалил этот вопрос на одного МусинаС осени то автобусы бузят,то пассажиры не хотят по картам ездить,теперь этоИ везде Мусин ужаленный бегает пожары тушитГде хозяин города?