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≡ «Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41223
«Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
Отправлено: 28.03.21 - 22:17
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В Facebook запущен челлендж #сидимдома. Автор инициативы – заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Рафаэль Гасанов
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
129
Re: «Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против...
Отправлено: 29.03.21 - 16:14
#15
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Можешь тоже в подвале спрятаться и дальше по тексту
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