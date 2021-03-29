Отправлено: - 14:10

люди толпятся даже на лестнице, многие бегают с этажа на этаж небольшими группками

Только дураку было не понятно, что 16 000 выдать за 3 дня без очереди не возможно! Но наши типа руководители созданы не для того, чтобы думать как облегчить жизнь людям, а как создать очереди, нервировать людей и подвергнуть их заражению.Цитата:Ну это игра такая... квест. Казпочта любит квесты. Я свой прошел еще в декабре.