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≡ «Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41222
«Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
Отправлено: 28.03.21 - 22:17
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В Facebook запущен челлендж #сидимдома. Автор инициативы – заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Рафаэль Гасанов
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13817
Re: «Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против...
Отправлено: 28.03.21 - 22:17
#1
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Цитата:
запущен челлендж #сидимдома.

Источник:

Это точно новость этого года, а не прошлого?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1829
«Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
Отправлено: 28.03.21 - 22:41
#2
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ФИГНЁЙ пусть не занимается.

Он что первобытный шаман, попавший в 21 век, что бы каким то ЧЕЛЛЕНДЖЕМ лечить людей.
Если он действительно с Антикора и не хватает больниц: то пусть разберётся со скоростным строительством инфекционных больниц на которые затрачены многомиллиардные деньги налогоплательщиков.
Что только чиновники не придумают, лишь бы НЕ РАБОТАТЬ, а балду бить.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 28.03.2021 - 23:03]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7487
Re: «Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против...
Отправлено: 28.03.21 - 22:58
#3
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Цитата:
Ранее сообщалось, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса выявили в Казахстане ученые. Общее число зараженных КВИ достигло 240 381.

Непонятно одно
Сейчас весь год будем отбиватся от британского штамма
В следующем году какой-нибудь Бразильский появится
Ещё через год иранский и что?
Вакцинация явно не поможет т.к.люди очень скептически настроены по всему миру
А болеть люди не перестанут
И умирать также будут
От новых штаммов каждый год
Сколько все это ещё продлиться? И чем это закончить?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7487
Re: «Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против...
Отправлено: 28.03.21 - 23:33
#4
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Цитата:
ACROS:
Он что первобытный шаман, попавший в 21 век, что бы каким то ЧЕЛЛЕНДЖЕМ лечить людей.

Он и не собирается их лечить он предупреждает об опасности и пытается неуклюже сделать все чтобы призвать людей сидеть дома)
Но дудкис
Людям хоть кол на голове теши
Будут ходить по гостям,будут болеть семьями,будут обвинять врачей в некомпетентности но сделать минимальное усилие над собой и пересидеть по возможности дома, не ходить по гостям они не смогут
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
854
Re: «Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против...
Отправлено: 28.03.21 - 23:50
#5
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Цитата:
abaika95:
Он и не собирается их лечить он предупреждает об опасности и пытается неуклюже сделать все чтобы призвать людей сидеть дома)

Ему бы запустить челендж
Цитата:
Не воруем, и сидим дома, а не в камере

Но ты сам себе ответил:
Цитата:
abaika95:
Но дудкис Людям хоть кол на голове теши Будут
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21478
«Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
Отправлено: 28.03.21 - 23:57
#6
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Цитата:
abaika95:
не ходить по гостям они не смогут

Конечно, соседи сами беш - съедят,
без них... :lol: ;-)
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
754
Re: «Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против...
Отправлено: 29.03.21 - 09:27
#7
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Уже давно не вижу логики в действиях властей. На личном автомобиле ехать через границу нельзя, а с пересадками, на двух такси пожалуйста, так видимо безопасней. На самолете с 300-ми пассажирами и тусовкой минимум в двух аэропортах тоже можно, а ребенка на учебу, в авто с собственными родителями, увезти нельзя. Ну бред же!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11499
«Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
Отправлено: 29.03.21 - 10:39
#8
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Цитата:
Дантист:
На личном автомобиле ехать через границу нельзя, а с пересадками, на двух такси пожалуйста


ну не совсем так.
если у вас нет подтверждающих документов на право пересечение границы
на период пандемии через сухопутную границу,он изложен в перечне,
(родители,дети,на лечение..), то вы ни на двух такси ни на личном не проедете.
а если есть документы - и на личной проедете и на двух такси.
увезти ребенка на учебу с собственными родителями- в этом перечне нет.

[Исправлено: alex_60, 29.03.2021 - 10:40]
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
128
Re: «Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против...
Отправлено: 29.03.21 - 10:42
#9
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Пускай этот Гасанов сам прячется по подвалам и сидит там, ещё посыпит себя дустом и побрызгает себя дихлофосом, чтобы всех микробов потравить. Достали с этим бесконечным барановирусом
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7487
«Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
Отправлено: 29.03.21 - 11:04
#10
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Цитата:
Coopidon:
Но ты сам себе ответил:

Как всегда ляпнула не подумав
Не пиши по вечерам у тебя голова плохо варит
Утро вечера мудренее как говорится....
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11499
«Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
Отправлено: 29.03.21 - 11:11
#11
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Цитата:
abaika95:
ляпнула не подумав

Цитата:
abaika95:
у тебя голова плохо варит



ты хоть до обеда можешь без ругани?
и тут и во флуде зацепил с утра всех
кого только возможно. просто так.
да еще и в понедельник..
к ночной как то уже все привыкли.

[Исправлено: alex_60, 29.03.2021 - 12:01]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7487
«Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
Отправлено: 29.03.21 - 11:26
#12
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Цитата:
alex_60:
ты хоть до обеда можешь без ругани? да еще и в понедельник.. к ночной как то уже все привыкли

А что голова Бобо с утра?
И привычки менять надо кстати если они вредные
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10148
Re: «Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против...
Отправлено: 29.03.21 - 13:43
#13
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Цитата:
abaika95:
В следующем году какой-нибудь Бразильский появится

Цитата:
Victor Yang:
Это точно новость этого года, а не прошлого?

И даже следующего года :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13817
«Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
Отправлено: 29.03.21 - 14:10
#14
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Цитата:
Охотник:
Достали с этим бесконечным барановирусом

Может ты хочешь ЛИЧНО убедиться в его реальности?
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