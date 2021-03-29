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≡ Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41222
Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
Отправлено: 29.03.21 - 13:15
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Сейчас в филиале Казпочты проходит пресс-конференция, об ответах на вопросы журналистов "НГ" расскажет позже. А пока - о том, что увидел наш корреспондент утром в Центральном операционном участке по пр. Аль-Фараби, 69.
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R
§ Railya
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.12
Сообщений:
10
Re: Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи...
Отправлено: 29.03.21 - 13:15
#1
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Как это неожиданно :-) очередь образовалась.... Сказали уже, что по школам будут выдавать
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
128
Re: Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи...
Отправлено: 29.03.21 - 13:46
#2
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Как у нас любят из людей стадо баранов делать
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7326
Re: Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи...
Отправлено: 29.03.21 - 14:10
#3
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Только дураку было не понятно, что 16 000 выдать за 3 дня без очереди не возможно! Но наши типа руководители созданы не для того, чтобы думать как облегчить жизнь людям, а как создать очереди, нервировать людей и подвергнуть их заражению.


Цитата:
люди толпятся даже на лестнице, многие бегают с этажа на этаж небольшими группками

Ну это игра такая... квест. Казпочта любит квесты. Я свой прошел еще в декабре.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13817
Re: Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи...
Отправлено: 29.03.21 - 14:17
#4
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Цитата:
yudjin:
за 3 дня

Почему за 3-то? Тут провал в другом - почему не заказали эти карты ДО введения диф.тарифа? А сейчас понятно что все как можно быстрее захотят их получить, чтобы не платить больше.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13817
Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
Отправлено: 29.03.21 - 14:26
#5
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Тенгри пишет что первокласснику в очереди стало плохо. Акимат созвал экстренный брифинг и было решено полный безнал продлить до июня.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7326
Огромные очереди и ажиотаж - Как начался первый день выдачи социальных карт в Костанае
Отправлено: 29.03.21 - 14:27
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Почему за 3-то?

29-31 марта. 3 дня.
Их только сегодня начали выдавать Казпочтой. Их просто не выдавали 2 месяца! В Алматы их делали.
В школах собрали списки и документы еще в январе.
Их же не получают в день обращения. Я ждал в декабре 3 недели.
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