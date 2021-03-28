«Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
Отправлено: 28.03.21 - 22:17
В Facebook запущен челлендж #сидимдома. Автор инициативы – заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Рафаэль Гасанов Читать новость
Он что первобытный шаман, попавший в 21 век, что бы каким то ЧЕЛЛЕНДЖЕМ лечить людей. Если он действительно с Антикора и не хватает больниц: то пусть разберётся со скоростным строительством инфекционных больниц на которые затрачены многомиллиардные деньги налогоплательщиков. Что только чиновники не придумают, лишь бы НЕ РАБОТАТЬ, а балду бить.
Ранее сообщалось, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса выявили в Казахстане ученые. Общее число зараженных КВИ достигло 240 381.
Непонятно одно Сейчас весь год будем отбиватся от британского штамма В следующем году какой-нибудь Бразильский появится Ещё через год иранский и что? Вакцинация явно не поможет т.к.люди очень скептически настроены по всему миру А болеть люди не перестанут И умирать также будут От новых штаммов каждый год Сколько все это ещё продлиться? И чем это закончить?
ACROS: Он что первобытный шаман, попавший в 21 век, что бы каким то ЧЕЛЛЕНДЖЕМ лечить людей.
Он и не собирается их лечить он предупреждает об опасности и пытается неуклюже сделать все чтобы призвать людей сидеть дома) Но дудкис Людям хоть кол на голове теши Будут ходить по гостям,будут болеть семьями,будут обвинять врачей в некомпетентности но сделать минимальное усилие над собой и пересидеть по возможности дома, не ходить по гостям они не смогут
Уже давно не вижу логики в действиях властей. На личном автомобиле ехать через границу нельзя, а с пересадками, на двух такси пожалуйста, так видимо безопасней. На самолете с 300-ми пассажирами и тусовкой минимум в двух аэропортах тоже можно, а ребенка на учебу, в авто с собственными родителями, увезти нельзя. Ну бред же!
Дантист: На личном автомобиле ехать через границу нельзя, а с пересадками, на двух такси пожалуйста
ну не совсем так. если у вас нет подтверждающих документов на право пересечение границы на период пандемии через сухопутную границу,он изложен в перечне, (родители,дети,на лечение..), то вы ни на двух такси ни на личном не проедете. а если есть документы - и на личной проедете и на двух такси. увезти ребенка на учебу с собственными родителями- в этом перечне нет.
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