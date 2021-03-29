Отправлено: - 21:44

maxsaf:

Нельзя. Я указал ссылку на источник - у них и спрашивайте

maxsaf:

Могу дать цитату из статьи: «Для нас это одна из первостепенных задач — сделать так, чтобы обучение на государственном языке было доминирующим... В этом не должно быть никаких дискуссий, потому что это государственный язык и очевидно, что на государственном языке должны обучаться граждане нашей страны», — заявил министр образования Асхат Аймагамбетов.

maxsaf:

Министр, впрочем, пообещал, что пока не будет применять репрессии к желающим учиться на русском, но от масштабного плана власти не откажутся. Согласно ему, к 2023 году все школьники будут обучаться на казахском. Кроме того, к тому же сроку должна завершиться латинизация казахского языка.

maxsaf:

Я бы сам на этот план взглянул, о котором министр говорит.

maxsaf:

Причем тут Куат и выкрики из-за речки. Куат же вроде локальными вопросами занимается, или уже нет?

[Исправлено: abaika95, 29.03.2021 - 21:46]

Цитата:Хорошо.спасибоТогда пока господин политолог написавший эту статью не приведет ссылки на источники то до того времени я буду его звать фуфлометом и заказным провокаторомДумаю это уже навсегда)Цитата:Цитата вырвана из контекста и про 2 года и школы там ни словаЦитата:Вот опять же хочу источник увидеть от фуфлометаЦитата:Я бы на план взглянул о котором фуфломет пишетЦитата:Где для вас локальноВ общем взгляде уже международно)Одно понял,лента с ее ручным писакой выступили в рамках определенной стратегии по расширению окна овертона на наше информационное пространствоСначала выступили депутатыВерхний уровень когда мнение весомо и радикальноПотом начали бузеть пропагандистыСредний уровень когда мнение закрепляют в умахТеперь уровень сместился до обычных информационных платформНижний уровень когда это мнение становится обычным обыденным мнением для новостейА через пол года уже все обычные российские желтушные газетенки по заказу будут писать всякую чернуху про КазахстанЭто уже будет крахЯвно что это все устроено как сигнал для АПМол смотритеМы за год натравим на вас ваше северное население если будете бузеть против выхода из ЕАЭСА уж с турками начнете заигрывать так вообще...Казахстану надо быстро либо принимать решение с кем дружитьЛибо упасть в спячкуВыждатьПока труп противника не пронесет вниз по реке