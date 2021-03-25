Ваши вопросы редакции и сообществу

Отправлено: - 12:32

Задать вопросы на портале можно с использованием ЭЦП всем желающиим. Конечно, близкое родство между организаторами и задающими вопросы не противоречит закону, но зачем вести диалог с родственниками за счёт средств налогоплательщиков? Если это ваши друзья или родственники, ответить им на интересующие вопросы можно и дома. Вопросы оказались тоже вымышленными. Например, мама Шагировой Г.К. представилась гражданкой РФ и задала вопрос о гос. услугах, муж Шагировой Г.К. представился новоиспеченным счастливым отцом и спросил, как зарегистрировать ребенка, хотя счастливым отцом он стал двумя годами ранее и все документы уже давно оформлены. Мне было непонятно, для чего создавать лжеконференции, показывать в них активную позицию граждан, если на самом деле многие граждане просто не знают об этом портале. На запрос на имя председателя агенства РК по делам государственной службы был получен ответ, что ответы на все вопросы даны в соответствии с нормами действующего законодательства, а возможности граждан обращаться и задавать вопросы на интернет-конференциях не ограничиваются их родством. Кстати, на запрос ответили в течение 15 дней - не через минуту, как в конференции, а через целых 15 дней. Да, нарушений нет в том, что родственники и друзья государственных служащих задают вопросы на портале, но есть ложь, искусственно созданный организаторами конференции интерес граждан, создание видимости активной работы. На самом деле многие граждане не могут достучаться до гос. служащих, не получают ответы на свои вопросы. Как вы считаете, правильно ли задавать вопросы самим себе?