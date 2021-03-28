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≡ Сборная Казахстана проиграла Франции в отборе на ЧМ-2022 в матче с автоголом и нереализованным пенальти
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41219
Сборная Казахстана проиграла Франции в отборе на ЧМ-2022 в матче с автоголом и нереализованным пенальти
Отправлено: 28.03.21 - 21:01
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Во втором тайме на поле вышел Килиан Мбаппе. И почти сразу же самый дорогой футболист мог отличиться. На 75-й минуте Мбаппе заработал пенальти, но вратарь "Тобола" Александр Мокин отбил удар.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21476
Re: Сборная Казахстана проиграла Франции в отборе на ЧМ-2022 в...
Отправлено: 28.03.21 - 21:01
#1
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Да что тут - говорить?... :lol: ;-)
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
200
Re: Сборная Казахстана проиграла Франции в отборе на ЧМ-2022 в...
Отправлено: 29.03.21 - 08:57
#2
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Килиан Мбаппе Лотте́н — французский футболист, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Чемпион мира 2018 года.
Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
Википедия
Дата и место рождения: 20 декабря 1998 г. (возраст 22 года), XIX округ Парижа, Париж, Франция
Рост: 1,78 м
Вес: 73 кг
Заработная плата: 17,5 миллиона EUR (2018 г.)
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