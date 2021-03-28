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Сборная Казахстана проиграла Франции в отборе на ЧМ-2022 в матче с автоголом и нереализованным пенальти
Сборная Казахстана проиграла Франции в отборе на ЧМ-2022 в матче с автоголом и нереализованным пенальти
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