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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 18:14
Меньше, чем через час кустанайский Тобол будет играть с чемпионами мира. Бум посмотреть. В старте 6 кустанайцев и трое бывших.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11494
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 20:44
Голкипер Кустанайского Тобола Александр Мокин отразил пенальти главной звезды сборной Франции Килиана Мбаппе
на 75 минуте встречи.
на 75 минуте встречи.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 20:51
Как сыграли?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 20:58
Цитата:
Всё, купят его французы, скоро...
alex_60:
Голкипер Кустанайского Тобола Александр Мокин отразил пенальти главной звезды сборной Франции
Голкипер Кустанайского Тобола Александр Мокин отразил пенальти главной звезды сборной Франции
Всё, купят его французы, скоро...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 21:18
Цитата:
А вот Мбаппе Тобол никак не купит... Не умеет он забивать пенальти... Зачем нам такие.
drakon:
Всё, купят его французы, скоро...
Всё, купят его французы, скоро...
А вот Мбаппе Тобол никак не купит... Не умеет он забивать пенальти... Зачем нам такие.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 21:26
Цитата:
Цитата:
Ну в принципе тут все ясно...
ACROS:
"....французы победят или казахи..." - так написали на обозревательском сайте "Чемпионат"
"....французы победят или казахи..." - так написали на обозревательском сайте "Чемпионат"
Цитата:
alex_60:
Вратари: Александр Мокин («Тобол»), Стас Покатилов («Кайрат» ну и так далее.
Вратари: Александр Мокин («Тобол»), Стас Покатилов («Кайрат» ну и так далее.
Ну в принципе тут все ясно...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 21:29
Цитата:
Серьезно? Бесплатно и не хотят? Странно. А вы проверяли? Мож кто-то записался и ходит?
abaika95:
Теперь не будет любимой отмазки "не буду казахский изучать пока бесплатные курсы не откроют!" Вон открыли Бегите Но что-то не хотят)
Теперь не будет любимой отмазки "не буду казахский изучать пока бесплатные курсы не откроют!" Вон открыли Бегите Но что-то не хотят)
Серьезно? Бесплатно и не хотят? Странно. А вы проверяли? Мож кто-то записался и ходит?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 21:42
Цитата:
Мож поэтому и не учат?))
abaika95:
пофиг если честно) Просит ещё не приказывает)
пофиг если честно) Просит ещё не приказывает)
Мож поэтому и не учат?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 22:28
Цитата:
Как так?
Обязанность и долг каждого гражданина знать и изучать госязык.
Как говорится, один тил, один -мемлекет!
Иди ты уже не гражданин?
Или -лицемер?
abaika95:
пофиг если честно) Просит ещё не приказывает) Вон у нас бесплатный клуб по изучению языка открылся Теперь не будет любимой отмазки "не буду казахский изучать пока бесплатные курсы не откроют!" Вон открыли Бегите Но что-то не хотят)
пофиг если честно) Просит ещё не приказывает) Вон у нас бесплатный клуб по изучению языка открылся Теперь не будет любимой отмазки "не буду казахский изучать пока бесплатные курсы не откроют!" Вон открыли Бегите Но что-то не хотят)
Как так?
Обязанность и долг каждого гражданина знать и изучать госязык.
Как говорится, один тил, один -мемлекет!
Иди ты уже не гражданин?
Или -лицемер?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 22:42
Цитата:
А там точно, будут язык - изучать?
Может танцувать - будут? С шестом?...
abaika95:
Вон у нас бесплатный клуб по изучению языка открылся
Вон у нас бесплатный клуб по изучению языка открылся
А там точно, будут язык - изучать?
Может танцувать - будут? С шестом?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 22:47
Цитата:
Если казахская власть, это по твоему власть казахов. И казахи, как нация, имеет больше прав чем другие, то это по твоему-что?
Цитата:
У тебя личная неприязнь, какая-то!
Да и лично мне все равно, что ты гонишь!
Я уже давно понял чтотты гонишь.
Если бы то один, то и ладно, вылечился, бы.
В этом весь и вопрос, что вас чего то много стало. Вы размножаетесь чтоли?
Или заражаете друг дружку, как ЗПП.
abaika95:
Вот и я думаю,чем Рау не представитель казахской власти? Или тебя оскорбляет само слово Казахи?))
Вот и я думаю,чем Рау не представитель казахской власти? Или тебя оскорбляет само слово Казахи?))
Если казахская власть, это по твоему власть казахов. И казахи, как нация, имеет больше прав чем другие, то это по твоему-что?
Цитата:
abaika95:
Он не гонит Его право А я гоню лично тебя)
Он не гонит Его право А я гоню лично тебя)
У тебя личная неприязнь, какая-то!
Да и лично мне все равно, что ты гонишь!
Я уже давно понял чтотты гонишь.
Если бы то один, то и ладно, вылечился, бы.
В этом весь и вопрос, что вас чего то много стало. Вы размножаетесь чтоли?
Или заражаете друг дружку, как ЗПП.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7483
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 23:06
Цитата:
Ясно что так далее вы не читали)
Цитата:
Единицы
А наплыва нет
Странно,многие же тут сетовали что не учат поэтому и мы не учим)
Видимо Куатов Ахметов надо ещё больше накопировать)
Цитата:
Не учат потомучто их не учат?)
Цитата:
Речь у Макса шла о том чтобы обучать тех кто не знает,на это я и ответил
Что не приказывают же)
Цитата:
Ну это же не дворец Путина )
Цитата:
Сама сказала сама вывод сделала)
Я пишу что Рау вполне представитель казахской власти где тут про власть казахов?
Цитата:
Нет просто не люблю не трудных пациентов)
maxsaf:
Ну в принципе тут все ясно...
Ну в принципе тут все ясно...
Ясно что так далее вы не читали)
Цитата:
maxsaf:
Серьезно? Бесплатно и не хотят? Странно. А вы проверяли? Мож кто-то записался и ходит?
Серьезно? Бесплатно и не хотят? Странно. А вы проверяли? Мож кто-то записался и ходит?
Единицы
А наплыва нет
Странно,многие же тут сетовали что не учат поэтому и мы не учим)
Видимо Куатов Ахметов надо ещё больше накопировать)
Цитата:
maxsaf:
Мож поэтому и не учат?))
Мож поэтому и не учат?))
Не учат потомучто их не учат?)
Цитата:
Coopidon:
Как так? Обязанность и долг каждого гражданина знать и изучать госязык.
Как так? Обязанность и долг каждого гражданина знать и изучать госязык.
Речь у Макса шла о том чтобы обучать тех кто не знает,на это я и ответил
Что не приказывают же)
Цитата:
drakon:
А там точно, будут язык - изучать? Может танцувать - будут? С шестом?
А там точно, будут язык - изучать? Может танцувать - будут? С шестом?
Ну это же не дворец Путина )
Цитата:
Coopidon:
Если казахская власть, это по твоему власть казахов. И казахи, как нация, имеет больше прав чем другие, то это по твоему-что?
Если казахская власть, это по твоему власть казахов. И казахи, как нация, имеет больше прав чем другие, то это по твоему-что?
Сама сказала сама вывод сделала)
Я пишу что Рау вполне представитель казахской власти где тут про власть казахов?
Цитата:
Coopidon:
У тебя личная неприязнь, какая-то! Да и лично мне все равно, что ты гонишь! Я уже давно понял чтотты гонишь. Если бы то один, то и ладно, вылечился, бы. В этом весь и вопрос, что вас чего то много стало. Вы размножаетесь чтоли? Или заражаете друг дружку, как ЗПП.
У тебя личная неприязнь, какая-то! Да и лично мне все равно, что ты гонишь! Я уже давно понял чтотты гонишь. Если бы то один, то и ладно, вылечился, бы. В этом весь и вопрос, что вас чего то много стало. Вы размножаетесь чтоли? Или заражаете друг дружку, как ЗПП.
Нет просто не люблю не трудных пациентов)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 23:32
Цитата:
У тебя, никаких - нету... Цитата:
Ну клуб - же...
[Исправлено: drakon, 28.03.2021 - 23:33]
abaika95:
Нет просто не люблю не трудных пациентов)
Нет просто не люблю не трудных пациентов)
У тебя, никаких - нету... Цитата:
abaika95:
Ну это же не дворец Путина )
Ну это же не дворец Путина )
Ну клуб - же...
[Исправлено: drakon, 28.03.2021 - 23:33]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 23:46
Цитата:
Потому, что кроме приверженцев Куата, которым это важно. Остальным и тебе, в частности:
Цитата:
Цитата:
Так ведь удалили его канал на ютубе. Иди поплачь!
Или покривляйся здесь, по поводу "руки Москвы". Ну как ты умеешь!
Цитата:
Толи ты - дур..Погремуха, толи лыжи не едут. А у тебя здесь- оба варианта...Цитата:
Да пофиг, кого ты любишь. Как и где.
abaika95:
Единицы А наплыва нет Странно,многие же тут сетовали что не учат поэтому и мы не учим)
Единицы А наплыва нет Странно,многие же тут сетовали что не учат поэтому и мы не учим)
Потому, что кроме приверженцев Куата, которым это важно. Остальным и тебе, в частности:
Цитата:
abaika95: пофиг
Цитата:
abaika95:
Видимо Куатов Ахметов надо ещё больше накопировать)
Видимо Куатов Ахметов надо ещё больше накопировать)
Так ведь удалили его канал на ютубе. Иди поплачь!
Или покривляйся здесь, по поводу "руки Москвы". Ну как ты умеешь!
Цитата:
abaika95:
представитель казахской власти где тут про власть казахов?
представитель казахской власти где тут про власть казахов?
Толи ты - дур..Погремуха, толи лыжи не едут. А у тебя здесь- оба варианта...Цитата:
abaika95:
Нет просто не люблю не трудных пациентов)
Нет просто не люблю не трудных пациентов)
Да пофиг, кого ты любишь. Как и где.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 29.03.21 - 04:44
Цитата:
Для чего? Толку то он него никакого))
abaika95:
Видимо Куатов Ахметов надо ещё больше накопировать)
Видимо Куатов Ахметов надо ещё больше накопировать)
Для чего? Толку то он него никакого))
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