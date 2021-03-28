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≡ «Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41219
«Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
Отправлено: 28.03.21 - 22:17
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В Facebook запущен челлендж #сидимдома. Автор инициативы – заместитель председателя республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Рафаэль Гасанов
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13812
Re: «Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против...
Отправлено: 28.03.21 - 22:17
#1
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Цитата:
запущен челлендж #сидимдома.

Источник:

Это точно новость этого года, а не прошлого?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1829
«Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
Отправлено: 28.03.21 - 22:41
#2
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ФИГНЁЙ пусть не занимается.

Он что первобытный шаман, попавший в 21 век, что бы каким то ЧЕЛЛЕНДЖЕМ лечить людей.
Если он действительно с Антикора и не хватает больниц: то пусть разберётся со скоростным строительством инфекционных больниц на которые затрачены многомиллиардные деньги налогоплательщиков.
Что только чиновники не придумают, лишь бы НЕ РАБОТАТЬ, а балду бить.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 28.03.2021 - 23:03]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7483
Re: «Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против...
Отправлено: 28.03.21 - 22:58
#3
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Цитата:
Ранее сообщалось, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса выявили в Казахстане ученые. Общее число зараженных КВИ достигло 240 381.

Непонятно одно
Сейчас весь год будем отбиватся от британского штамма
В следующем году какой-нибудь Бразильский появится
Ещё через год иранский и что?
Вакцинация явно не поможет т.к.люди очень скептически настроены по всему миру
А болеть люди не перестанут
И умирать также будут
От новых штаммов каждый год
Сколько все это ещё продлиться? И чем это закончить?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7483
Re: «Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против...
Отправлено: 28.03.21 - 23:33
#4
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Цитата:
ACROS:
Он что первобытный шаман, попавший в 21 век, что бы каким то ЧЕЛЛЕНДЖЕМ лечить людей.

Он и не собирается их лечить он предупреждает об опасности и пытается неуклюже сделать все чтобы призвать людей сидеть дома)
Но дудкис
Людям хоть кол на голове теши
Будут ходить по гостям,будут болеть семьями,будут обвинять врачей в некомпетентности но сделать минимальное усилие над собой и пересидеть по возможности дома, не ходить по гостям они не смогут
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
854
Re: «Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против...
Отправлено: 28.03.21 - 23:50
#5
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Цитата:
abaika95:
Он и не собирается их лечить он предупреждает об опасности и пытается неуклюже сделать все чтобы призвать людей сидеть дома)

Ему бы запустить челендж
Цитата:
Не воруем, и сидим дома, а не в камере

Но ты сам себе ответил:
Цитата:
abaika95:
Но дудкис Людям хоть кол на голове теши Будут
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21476
«Больницы заполнены, реанимации на пределе»: челлендж против КВИ запустили в Сети
Отправлено: 28.03.21 - 23:57
#6
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Цитата:
abaika95:
не ходить по гостям они не смогут

Конечно, соседи сами беш - съедят,
без них... :lol: ;-)
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