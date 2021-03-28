Отправлено: - 23:06

maxsaf:

Ну в принципе тут все ясно...

maxsaf:

Серьезно? Бесплатно и не хотят? Странно. А вы проверяли? Мож кто-то записался и ходит?

maxsaf:

Мож поэтому и не учат?))

Coopidon:

Как так? Обязанность и долг каждого гражданина знать и изучать госязык.

drakon:

А там точно, будут язык - изучать? Может танцувать - будут? С шестом?

Coopidon:

Если казахская власть, это по твоему власть казахов. И казахи, как нация, имеет больше прав чем другие, то это по твоему-что?

Coopidon:

У тебя личная неприязнь, какая-то! Да и лично мне все равно, что ты гонишь! Я уже давно понял чтотты гонишь. Если бы то один, то и ладно, вылечился, бы. В этом весь и вопрос, что вас чего то много стало. Вы размножаетесь чтоли? Или заражаете друг дружку, как ЗПП.

Цитата:Ясно что так далее вы не читали)Цитата:ЕдиницыА наплыва нетСтранно,многие же тут сетовали что не учат поэтому и мы не учим)Видимо Куатов Ахметов надо ещё больше накопировать)Цитата:Не учат потомучто их не учат?)Цитата:Речь у Макса шла о том чтобы обучать тех кто не знает,на это я и ответилЧто не приказывают же)Цитата:Ну это же не дворец Путина )Цитата:Сама сказала сама вывод сделала)Я пишу что Рау вполне представитель казахской власти где тут про власть казахов?Цитата:Нет просто не люблю не трудных пациентов)