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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2285
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 18:14
#1846
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Меньше, чем через час кустанайский Тобол будет играть с чемпионами мира. Бум посмотреть. :oops: В старте 6 кустанайцев и трое бывших.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11494
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 20:44
#1847
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Голкипер Кустанайского Тобола Александр Мокин отразил пенальти главной звезды сборной Франции Килиана Мбаппе
на 75 минуте встречи.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21476
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 20:51
#1848
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Как сыграли?... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21476
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 20:58
#1849
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Цитата:
alex_60:
Голкипер Кустанайского Тобола Александр Мокин отразил пенальти главной звезды сборной Франции

Всё, купят его французы, скоро... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2285
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 21:18
#1850
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Цитата:
drakon:
Всё, купят его французы, скоро...

А вот Мбаппе Тобол никак не купит... Не умеет он забивать пенальти... Зачем нам такие. 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 21:26
#1851
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Цитата:
ACROS:
"....французы победят или казахи..." - так написали на обозревательском сайте "Чемпионат"

Цитата:
alex_60:
Вратари: Александр Мокин («Тобол»), Стас Покатилов («Кайрат» ну и так далее.

Ну в принципе тут все ясно...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 21:29
#1852
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Цитата:
abaika95:
Теперь не будет любимой отмазки "не буду казахский изучать пока бесплатные курсы не откроют!" Вон открыли Бегите Но что-то не хотят)

Серьезно? Бесплатно и не хотят? Странно. А вы проверяли? Мож кто-то записался и ходит? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 21:42
#1853
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Цитата:
abaika95:
пофиг если честно) Просит ещё не приказывает)

Мож поэтому и не учат?))
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 22:28
#1854
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Цитата:
abaika95:
пофиг если честно) Просит ещё не приказывает) Вон у нас бесплатный клуб по изучению языка открылся Теперь не будет любимой отмазки "не буду казахский изучать пока бесплатные курсы не откроют!" Вон открыли Бегите Но что-то не хотят)

Как так?
Обязанность и долг каждого гражданина знать и изучать госязык.
Как говорится, один тил, один -мемлекет!
Иди ты уже не гражданин?
Или -лицемер?
:-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21476
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 22:42
#1855
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Цитата:
abaika95:
Вон у нас бесплатный клуб по изучению языка открылся

А там точно, будут язык - изучать?
Может танцувать - будут? С шестом?... :lol: ;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 22:47
#1856
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Цитата:
abaika95:
Вот и я думаю,чем Рау не представитель казахской власти? Или тебя оскорбляет само слово Казахи?))

Если казахская власть, это по твоему власть казахов. И казахи, как нация, имеет больше прав чем другие, то это по твоему-что?
Цитата:
abaika95:
Он не гонит Его право А я гоню лично тебя)

У тебя личная неприязнь, какая-то!
Да и лично мне все равно, что ты гонишь!
Я уже давно понял чтотты гонишь.
Если бы то один, то и ладно, вылечился, бы.
В этом весь и вопрос, что вас чего то много стало. Вы размножаетесь чтоли?
Или заражаете друг дружку, как ЗПП.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7483
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 23:06
#1857
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Цитата:
maxsaf:
Ну в принципе тут все ясно...

Ясно что так далее вы не читали)
Цитата:
maxsaf:
Серьезно? Бесплатно и не хотят? Странно. А вы проверяли? Мож кто-то записался и ходит?

Единицы
А наплыва нет
Странно,многие же тут сетовали что не учат поэтому и мы не учим)
Видимо Куатов Ахметов надо ещё больше накопировать)
Цитата:
maxsaf:
Мож поэтому и не учат?))

Не учат потомучто их не учат?)
Цитата:
Coopidon:
Как так? Обязанность и долг каждого гражданина знать и изучать госязык.

Речь у Макса шла о том чтобы обучать тех кто не знает,на это я и ответил
Что не приказывают же)
Цитата:
drakon:
А там точно, будут язык - изучать? Может танцувать - будут? С шестом?

Ну это же не дворец Путина )
Цитата:
Coopidon:
Если казахская власть, это по твоему власть казахов. И казахи, как нация, имеет больше прав чем другие, то это по твоему-что?

Сама сказала сама вывод сделала)
Я пишу что Рау вполне представитель казахской власти где тут про власть казахов?
Цитата:
Coopidon:
У тебя личная неприязнь, какая-то! Да и лично мне все равно, что ты гонишь! Я уже давно понял чтотты гонишь. Если бы то один, то и ладно, вылечился, бы. В этом весь и вопрос, что вас чего то много стало. Вы размножаетесь чтоли? Или заражаете друг дружку, как ЗПП.

Нет просто не люблю не трудных пациентов)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21476
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 23:32
#1858
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Цитата:
abaika95:
Нет просто не люблю не трудных пациентов)

У тебя, никаких - нету... ;-) Цитата:
abaika95:
Ну это же не дворец Путина )

Ну клуб - же... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 28.03.2021 - 23:33]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Honduras
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 23:46
#1859
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Цитата:
abaika95:
Единицы А наплыва нет Странно,многие же тут сетовали что не учат поэтому и мы не учим)

Потому, что кроме приверженцев Куата, которым это важно. Остальным и тебе, в частности:
Цитата:
abaika95: пофиг

Цитата:
abaika95:
Видимо Куатов Ахметов надо ещё больше накопировать)

Так ведь удалили его канал на ютубе. Иди поплачь!
Или покривляйся здесь, по поводу "руки Москвы". Ну как ты умеешь!
Цитата:
abaika95:
представитель казахской власти где тут про власть казахов?

Толи ты - дур..Погремуха, толи лыжи не едут. А у тебя здесь- оба варианта...Цитата:
abaika95:
Нет просто не люблю не трудных пациентов)

Да пофиг, кого ты любишь. Как и где.
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