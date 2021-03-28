Отправлено: - 23:33

ACROS:

Он что первобытный шаман, попавший в 21 век, что бы каким то ЧЕЛЛЕНДЖЕМ лечить людей.

Цитата:Он и не собирается их лечить он предупреждает об опасности и пытается неуклюже сделать все чтобы призвать людей сидеть дома)Но дудкисЛюдям хоть кол на голове тешиБудут ходить по гостям,будут болеть семьями,будут обвинять врачей в некомпетентности но сделать минимальное усилие над собой и пересидеть по возможности дома, не ходить по гостям они не смогут