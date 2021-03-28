Отправлено: - 15:17

Гога:

Брежнев звал Бородина в Москеу , но тот отказался .Лучше быть первым парнем на деревне , чем ...сами знаете .

Гога:

Выйдет на пенсию и уедет . Здесь пока капитал зарабатывает .

elektron:

Это люди которые уже давно в "системе

Цитата:Ну не скажитеЕсли Брежнев звал то звал на очень хорошую перспективуА то что Бородин не уехал это уже патриотизмЦитата:Ну я к тому и ведуКто умный тот везде может)Цитата:Тарасов особенно как родился так сразу в систему попал)И Рау котрый обычным электриком был)