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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 11:46
Цитата:
Привет)
таноми52:
У других в сторону ИИ (привет, Макс)
У других в сторону ИИ (привет, Макс)
Привет)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 11:47
Цитата:
А это привет кому? Абайке?
таноми52:
А у меня в сторону братьев меньших
А у меня в сторону братьев меньших
А это привет кому? Абайке?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 11:51
Цитата:
Как правильно - казахстанская сборная по футболу или казахская сборная?
alex_60:
наши завтра.
наши завтра.
Как правильно - казахстанская сборная по футболу или казахская сборная?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2285
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 12:09
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 14:13
Цитата:
----Вчера Вели́кое Ге́рцогство Люксембу́рг победило Ирландию . Почему бы сегодня стране великой степи не победить Францию ?
alex_60:
наши завтра
наши завтра
----Вчера Вели́кое Ге́рцогство Люксембу́рг победило Ирландию . Почему бы сегодня стране великой степи не победить Францию ?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1830
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 14:50
Цитата:
"....французы победят или казахи..." - так написали на обозревательском сайте "Чемпионат"
maxsaf:
Как правильно
Как правильно
"....французы победят или казахи..." - так написали на обозревательском сайте "Чемпионат"
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11504
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 15:02
состав сборной Казахстана на матч
с Францией:
Вратари:
Александр Мокин («Тобол»),
Стас Покатилов («Кайрат»
ну и так далее.
с Францией:
Вратари:
Александр Мокин («Тобол»),
Стас Покатилов («Кайрат»
ну и так далее.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 15:17
Цитата:
Ну не скажите
Если Брежнев звал то звал на очень хорошую перспективу
А то что Бородин не уехал это уже патриотизм
Цитата:
Ну я к тому и веду
Кто умный тот везде может)
Цитата:
Тарасов особенно как родился так сразу в систему попал)
И Рау котрый обычным электриком был)
Гога:
Брежнев звал Бородина в Москеу , но тот отказался .Лучше быть первым парнем на деревне , чем ...сами знаете .
Брежнев звал Бородина в Москеу , но тот отказался .Лучше быть первым парнем на деревне , чем ...сами знаете .
Ну не скажите
Если Брежнев звал то звал на очень хорошую перспективу
А то что Бородин не уехал это уже патриотизм
Цитата:
Гога:
Выйдет на пенсию и уедет . Здесь пока капитал зарабатывает .
Выйдет на пенсию и уедет . Здесь пока капитал зарабатывает .
Ну я к тому и веду
Кто умный тот везде может)
Цитата:
elektron:
Это люди которые уже давно в "системе
Это люди которые уже давно в "системе
Тарасов особенно как родился так сразу в систему попал)
И Рау котрый обычным электриком был)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 15:21
Цитата:
пофиг если честно)
Просит ещё не приказывает)
Вон у нас бесплатный клуб по изучению языка открылся
Теперь не будет любимой отмазки "не буду казахский изучать пока бесплатные курсы не откроют!"
Вон открыли
Бегите
Но что-то не хотят)
Что мешает? Лицемерие ?
maxsaf:
Ну, сказать можно много чего. Дело движется?)) Он сказал: кто знает язык - обучайте тех, кто языка не знает. Абайка уже обучает кого-то? Или Абайка сам не знает?))) Или Абайке пофиг, о чем там его президент просит?
Ну, сказать можно много чего. Дело движется?)) Он сказал: кто знает язык - обучайте тех, кто языка не знает. Абайка уже обучает кого-то? Или Абайка сам не знает?))) Или Абайке пофиг, о чем там его президент просит?
пофиг если честно)
Просит ещё не приказывает)
Вон у нас бесплатный клуб по изучению языка открылся
Теперь не будет любимой отмазки "не буду казахский изучать пока бесплатные курсы не откроют!"
Вон открыли
Бегите
Но что-то не хотят)
Что мешает? Лицемерие ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 15:23
Цитата:
Ну вот на ровном месте решил нарваться?))
Опять же плакать в пончик будешь потом)
maxsaf:
А это привет кому? Абайке?
А это привет кому? Абайке?
Ну вот на ровном месте решил нарваться?))
Опять же плакать в пончик будешь потом)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1830
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 15:24
Цитата:
Французов НЕИНТЕРЕСНО смотреть, хоть они и чемпионы мира: они НИКОГДА не были и не будут кудесниками мяча, лягушатники они и есть лягушатники; вот если бы БРАЗИЛЬЦЫ приехали в Казахстан, то это да: финты, обводка, неторопливая жонголировка, распасовка мяча до "верного" гола, работа телом. Истинное наслаждение было смотреть, ещё пацаном, как играли, как владели мячём, как двигались: - Сократес, Жаирзиньё, Ривеллино, белый пеле-Зико. Современный футбол неинтересен - больше смахивает на игру канадцев: закинули шайбу и вперёд гурьбой в зону. Одна физика.
alex_60:
с Францией:
с Францией:
Французов НЕИНТЕРЕСНО смотреть, хоть они и чемпионы мира: они НИКОГДА не были и не будут кудесниками мяча, лягушатники они и есть лягушатники; вот если бы БРАЗИЛЬЦЫ приехали в Казахстан, то это да: финты, обводка, неторопливая жонголировка, распасовка мяча до "верного" гола, работа телом. Истинное наслаждение было смотреть, ещё пацаном, как играли, как владели мячём, как двигались: - Сократес, Жаирзиньё, Ривеллино, белый пеле-Зико. Современный футбол неинтересен - больше смахивает на игру канадцев: закинули шайбу и вперёд гурьбой в зону. Одна физика.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11504
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 15:34
Цитата:
согласен, это так.
ACROS:
Современный футбол неинтересен -
Современный футбол неинтересен -
согласен, это так.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 17:22
Цитата:
----Там он был одним из равных ,а здесь - первый!!Среди всех .Так что патриотизм тут ни причем.
abaika95:
----Там он был одним из равных ,а здесь - первый!!Среди всех .Так что патриотизм тут ни причем.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6699
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 17:34
Цитата:
Ну если три способа предложенных мной выше не помогли, можно посмотреть кто родители. Цитата:
Да мой отец тоже начинал с кочегаров, тачки с углём... Потом электриком по столбам лазил а Кушмуруне.
А в итоге достиг кой чего, Начальником РЭСа закончил трудовую деятельность. Время такое было.
Не то что сегодня.
abaika95:
Тарасов особенно как родился так сразу в систему попал)
Тарасов особенно как родился так сразу в систему попал)
Ну если три способа предложенных мной выше не помогли, можно посмотреть кто родители. Цитата:
abaika95:
И Рау котрый обычным электриком был)
И Рау котрый обычным электриком был)
Да мой отец тоже начинал с кочегаров, тачки с углём... Потом электриком по столбам лазил а Кушмуруне.
А в итоге достиг кой чего, Начальником РЭСа закончил трудовую деятельность. Время такое было.
Не то что сегодня.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2296
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 17:44
Драк, раскопала для тебя!
Немного романтики
Немного романтики
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