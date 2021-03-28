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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10157
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 11:46
#1831
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Цитата:
таноми52:
У других в сторону ИИ (привет, Макс)

Привет)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10157
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 11:47
#1832
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Цитата:
таноми52:
А у меня в сторону братьев меньших

А это привет кому? Абайке? :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10157
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 11:51
#1833
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Цитата:
alex_60:
наши завтра.

Как правильно - казахстанская сборная по футболу или казахская сборная?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2285
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 12:09
#1834
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Цитата:
maxsaf:
А это привет кому? Абайке?


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 14:13
#1835
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Цитата:
alex_60:
наши завтра

----Вчера Вели́кое Ге́рцогство Люксембу́рг победило Ирландию . Почему бы сегодня стране великой степи не победить Францию ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1830
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 14:50
#1836
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Цитата:
maxsaf:
Как правильно


"....французы победят или казахи..." - так написали на обозревательском сайте "Чемпионат"
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11504
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 15:02
#1837
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состав сборной Казахстана на матч
с Францией:

Вратари:
Александр Мокин («Тобол»),
Стас Покатилов («Кайрат»

ну и так далее.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7506
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 15:17
#1838
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Цитата:
Гога:
Брежнев звал Бородина в Москеу , но тот отказался .Лучше быть первым парнем на деревне , чем ...сами знаете .

Ну не скажите
Если Брежнев звал то звал на очень хорошую перспективу
А то что Бородин не уехал это уже патриотизм
Цитата:
Гога:
Выйдет на пенсию и уедет . Здесь пока капитал зарабатывает .

Ну я к тому и веду
Кто умный тот везде может)
Цитата:
elektron:
Это люди которые уже давно в "системе

Тарасов особенно как родился так сразу в систему попал)
И Рау котрый обычным электриком был)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7506
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 15:21
#1839
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Цитата:
maxsaf:
Ну, сказать можно много чего. Дело движется?)) Он сказал: кто знает язык - обучайте тех, кто языка не знает. Абайка уже обучает кого-то? Или Абайка сам не знает?))) Или Абайке пофиг, о чем там его президент просит?

пофиг если честно)
Просит ещё не приказывает)
Вон у нас бесплатный клуб по изучению языка открылся
Теперь не будет любимой отмазки "не буду казахский изучать пока бесплатные курсы не откроют!"
Вон открыли
Бегите
Но что-то не хотят)
Что мешает? Лицемерие ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7506
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 15:23
#1840
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Цитата:
maxsaf:
А это привет кому? Абайке?

Ну вот на ровном месте решил нарваться?))
Опять же плакать в пончик будешь потом)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1830
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 15:24
#1841
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Цитата:
alex_60:
с Францией:


Французов НЕИНТЕРЕСНО смотреть, хоть они и чемпионы мира: они НИКОГДА не были и не будут кудесниками мяча, лягушатники они и есть лягушатники; вот если бы БРАЗИЛЬЦЫ приехали в Казахстан, то это да: финты, обводка, неторопливая жонголировка, распасовка мяча до "верного" гола, работа телом. Истинное наслаждение было смотреть, ещё пацаном, как играли, как владели мячём, как двигались: - Сократес, Жаирзиньё, Ривеллино, белый пеле-Зико. Современный футбол неинтересен - больше смахивает на игру канадцев: закинули шайбу и вперёд гурьбой в зону. Одна физика.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11504
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 15:34
#1842
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Цитата:
ACROS:
Современный футбол неинтересен -


согласен, это так.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3258
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 17:22
#1843
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Цитата:
abaika95:

----Там он был одним из равных ,а здесь - первый!!Среди всех .Так что патриотизм тут ни причем.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6699
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 17:34
#1844
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Цитата:
abaika95:
Тарасов особенно как родился так сразу в систему попал)

Ну если три способа предложенных мной выше не помогли, можно посмотреть кто родители. ;-) Цитата:
abaika95:
И Рау котрый обычным электриком был)

Да мой отец тоже начинал с кочегаров, тачки с углём... Потом электриком по столбам лазил а Кушмуруне.
А в итоге достиг кой чего, Начальником РЭСа закончил трудовую деятельность. Время такое было.
Не то что сегодня.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2296
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.03.21 - 17:44
#1845
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Драк, раскопала для тебя!
Немного романтики
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