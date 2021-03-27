Отправлено: - 15:49

elektron:

А откуда такие выводы? В чём ненависть, да ещё патологическая, о ужос! А откуда такие выводы? В чём ненависть, да ещё патологическая, о ужос!

Остальное от договоров зависеть будет... В которых всё регламентировать можно. А китайцы несут фабрики.Остальное от договоров зависеть будет... В которых всё регламентировать можно.

Цитата:У меня дома есть телевизор. Иногда я смотрю что вещают на Россия24, РенТВ, НТВ, Первый и т.д. Привычка чуть что видеть "козни Запада" - откровеннае влияние пропаганды ненависти, доставшееся от времен СССР. Вот только выстроить светлое будущее такая риторика не способна.Цитата:Не будьте наивным. С фабриками, учитывая продажность чиновников, они полезут в местную политику, начнут лоббировать свои интересы в более широких сферах. Китай - это могучий хищник. Например, он пользуется свободами, которые даёт западный рынок, но собственная экономика подчинена КПК. Это позволяет китайцам подавлять конкуренцию на уровне законов. Одна из причин, почему Запад консолидируется против китайской экспансии. Китай хочет подстроить международный порядок под свои интересы. Если это случится, Казахстан будет поглащен его влиянием, независимость с 90-х и по сегдоняшнее время мы будем вспоминать с ностальгией. Рынок у нас пока свободный и довольно малоконкурентный. Пока повсюду не появятся китайские хозяева, китайская мафия и т.д.Строить фабрики лучше своими силами или в кооперации с Россией. Нужно вести страну по пути, когда будет по силам строить конкуретные фабрики.В интересах Казахстана - ослабленный и зависимый от Запада Китай. Такой Китай предсказуем и осторожен. Сильный военный и экономический союзник нам нужен только в лице России: с Россией нас связывает история. Не менее важно, чтобы в России была адекватная сменяемая власть, которая не нарывается лишний раз на санкции, который ослабляют весь ЕврАзЭС. Вдобавок в России нет недостатка территорий и ресурсов, а еще 1,5 млрд населения, готового работать (извиняюсь за стереотип) за чашку риса и жить в вагончиках по 10 человек. Китайская экспансия на территорию Казахстана - это "рабство" и ущемление прав.