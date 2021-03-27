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Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 41215
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 19:25
На акции протеста, организованной инициативной группой по созданию Демократической партии, звучали призывы не привлекать инвестиции Пекина и не допустить строительства в Казахстане китайских предприятий.
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Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 28.03.21 - 15:11
Интересно: почему казахский Минздрав согласился на покупку 3 000 000 доз китайской вакцины от КВИ, ведь есть же в Караганде российская фабрика свата депутатши по выпуску лицензионной российской вакцины.
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 28.03.21 - 15:19
Цитата:
А где, Кзахская - вакцина?...
ACROS:
есть же в Караганде российская фабрика свата депутатши по выпуску лицензионной российской вакцины.
есть же в Караганде российская фабрика свата депутатши по выпуску лицензионной российской вакцины.
А где, Кзахская - вакцина?...
Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 28.03.21 - 15:30
Цитата:
В разработке или на испытаний, да не одна, а сразу три вроде - зачем мелочиться. Как запустят сразу КВИ победим, а пока по привычке - надо на закупках бюджет пошерстить.
drakon:
В разработке или на испытаний, да не одна, а сразу три вроде - зачем мелочиться. Как запустят сразу КВИ победим, а пока по привычке - надо на закупках бюджет пошерстить.
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 28.03.21 - 15:43
Цитата:
Как запустят, уже КВИ - Китайской,
вакциной - побелим...
ACROS:
Как запустят сразу КВИ победим, а
Как запустят сразу КВИ победим, а
Как запустят, уже КВИ - Китайской,
вакциной - побелим...
(Полноправные пользователи)
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- Костанай
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- 24.04.19
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- 101
Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 28.03.21 - 15:49
Цитата:
У меня дома есть телевизор. Иногда я смотрю что вещают на Россия24, РенТВ, НТВ, Первый и т.д. Привычка чуть что видеть "козни Запада" - откровеннае влияние пропаганды ненависти, доставшееся от времен СССР. Вот только выстроить светлое будущее такая риторика не способна.
Цитата:
Не будьте наивным. С фабриками, учитывая продажность чиновников, они полезут в местную политику, начнут лоббировать свои интересы в более широких сферах. Китай - это могучий хищник. Например, он пользуется свободами, которые даёт западный рынок, но собственная экономика подчинена КПК. Это позволяет китайцам подавлять конкуренцию на уровне законов. Одна из причин, почему Запад консолидируется против китайской экспансии. Китай хочет подстроить международный порядок под свои интересы. Если это случится, Казахстан будет поглащен его влиянием, независимость с 90-х и по сегдоняшнее время мы будем вспоминать с ностальгией. Рынок у нас пока свободный и довольно малоконкурентный. Пока повсюду не появятся китайские хозяева, китайская мафия и т.д.
Строить фабрики лучше своими силами или в кооперации с Россией. Нужно вести страну по пути, когда будет по силам строить конкуретные фабрики.
В интересах Казахстана - ослабленный и зависимый от Запада Китай. Такой Китай предсказуем и осторожен. Сильный военный и экономический союзник нам нужен только в лице России: с Россией нас связывает история. Не менее важно, чтобы в России была адекватная сменяемая власть, которая не нарывается лишний раз на санкции, который ослабляют весь ЕврАзЭС. Вдобавок в России нет недостатка территорий и ресурсов, а еще 1,5 млрд населения, готового работать (извиняюсь за стереотип) за чашку риса и жить в вагончиках по 10 человек. Китайская экспансия на территорию Казахстана - это "рабство" и ущемление прав.
elektron:
А откуда такие выводы? В чём ненависть, да ещё патологическая, о ужос!
А откуда такие выводы? В чём ненависть, да ещё патологическая, о ужос!
У меня дома есть телевизор. Иногда я смотрю что вещают на Россия24, РенТВ, НТВ, Первый и т.д. Привычка чуть что видеть "козни Запада" - откровеннае влияние пропаганды ненависти, доставшееся от времен СССР. Вот только выстроить светлое будущее такая риторика не способна.
Цитата:
А китайцы несут фабрики. Остальное от договоров зависеть будет... В которых всё регламентировать можно.
Не будьте наивным. С фабриками, учитывая продажность чиновников, они полезут в местную политику, начнут лоббировать свои интересы в более широких сферах. Китай - это могучий хищник. Например, он пользуется свободами, которые даёт западный рынок, но собственная экономика подчинена КПК. Это позволяет китайцам подавлять конкуренцию на уровне законов. Одна из причин, почему Запад консолидируется против китайской экспансии. Китай хочет подстроить международный порядок под свои интересы. Если это случится, Казахстан будет поглащен его влиянием, независимость с 90-х и по сегдоняшнее время мы будем вспоминать с ностальгией. Рынок у нас пока свободный и довольно малоконкурентный. Пока повсюду не появятся китайские хозяева, китайская мафия и т.д.
Строить фабрики лучше своими силами или в кооперации с Россией. Нужно вести страну по пути, когда будет по силам строить конкуретные фабрики.
В интересах Казахстана - ослабленный и зависимый от Запада Китай. Такой Китай предсказуем и осторожен. Сильный военный и экономический союзник нам нужен только в лице России: с Россией нас связывает история. Не менее важно, чтобы в России была адекватная сменяемая власть, которая не нарывается лишний раз на санкции, который ослабляют весь ЕврАзЭС. Вдобавок в России нет недостатка территорий и ресурсов, а еще 1,5 млрд населения, готового работать (извиняюсь за стереотип) за чашку риса и жить в вагончиках по 10 человек. Китайская экспансия на территорию Казахстана - это "рабство" и ущемление прав.
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 28.03.21 - 15:55
Цитата:
Это точно, так...
Muad Dib:
Китайская экспансия на территорию Казахстана - это "рабство" и ущемление прав.
Китайская экспансия на территорию Казахстана - это "рабство" и ущемление прав.
Это точно, так...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
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- 6696
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 28.03.21 - 15:57
Цитата:
А я то причём, я вот не смотрю. Цитата:
Я то наивный, а ваши чиновники продажны. Цитата:
Каким способом? Цитата:
Какими свободами, США только и успевают санкции вводить.
[Исправлено: elektron, 28.03.2021 - 11:06]
Muad Dib:
Иногда я смотрю что вещают на Россия24, РенТВ, НТВ, Первый и т.д.
Иногда я смотрю что вещают на Россия24, РенТВ, НТВ, Первый и т.д.
А я то причём, я вот не смотрю. Цитата:
Muad Dib:
Не будьте наивным. С фабриками, учитывая продажность чиновников,
Не будьте наивным. С фабриками, учитывая продажность чиновников,
Я то наивный, а ваши чиновники продажны. Цитата:
Muad Dib:
они полезут в местную политику, начнут лоббировать свои интересы в более широких сферах.
они полезут в местную политику, начнут лоббировать свои интересы в более широких сферах.
Каким способом? Цитата:
Muad Dib:
он пользуется свободами, которые даёт западный рынок
он пользуется свободами, которые даёт западный рынок
Какими свободами, США только и успевают санкции вводить.
[Исправлено: elektron, 28.03.2021 - 11:06]
Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 28.03.21 - 16:00
Цитата:
Не победим: 3 000 000 доз - это на 1 500 000 человек. А, нас более 18 000 000 человек. Даже если 50% населения взять: то нужно 18 000 000 доз.
Цитата:
Мне кажеться: народ выходить митинги только из-за потенциальной ПРОДАЖНОСТИ чиновников, а так почему бы китайцам и не строить, естественно на условиях Казахстана, фабрики, заводы и прочее ( они же уже владеют почти половиной земли Австралий). А, почему именно против китайцев - да потому что они вот рядом, через стенку живут, поэтому и к ним НЕГАТИВНО и настроены, да и на генном уровне с давних времён те были ЗАХВАТЧИКАМИ казахских земель.
drakon:
Китайской, вакциной - побелим...
Китайской, вакциной - побелим...
Не победим: 3 000 000 доз - это на 1 500 000 человек. А, нас более 18 000 000 человек. Даже если 50% населения взять: то нужно 18 000 000 доз.
Цитата:
Muad Dib:
учитывая продажность чиновников,
учитывая продажность чиновников,
Мне кажеться: народ выходить митинги только из-за потенциальной ПРОДАЖНОСТИ чиновников, а так почему бы китайцам и не строить, естественно на условиях Казахстана, фабрики, заводы и прочее ( они же уже владеют почти половиной земли Австралий). А, почему именно против китайцев - да потому что они вот рядом, через стенку живут, поэтому и к ним НЕГАТИВНО и настроены, да и на генном уровне с давних времён те были ЗАХВАТЧИКАМИ казахских земель.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6696
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 28.03.21 - 16:01
Цитата:
дочитал всё же, да согласен, но и от разностороннего развития не стоит отказываться. Особенно если на взаимовыгодных условиях. Это отказ от возможных технологий в производстве электроники может быть. А не просто сборка машин из чужих комплектующих, что тоже уже не плохо.
[Исправлено: elektron, 28.03.2021 - 11:06]
Muad Dib:
с Россией нас связывает история.
с Россией нас связывает история.
дочитал всё же, да согласен, но и от разностороннего развития не стоит отказываться. Особенно если на взаимовыгодных условиях. Это отказ от возможных технологий в производстве электроники может быть. А не просто сборка машин из чужих комплектующих, что тоже уже не плохо.
[Исправлено: elektron, 28.03.2021 - 11:06]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6696
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 28.03.21 - 16:07
В данном случае с Абайкой соглашусь, ситуация сложная. Но не безвыходная.
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