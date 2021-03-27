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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:51
#1816
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Гога:

Спасибо, Гога, за внимание! :-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3256
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 18:00
#1817
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Цитата:
таноми52:

----Таки это приятно делать людям хорошее настроение :lol: Как музыка ?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11491
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 18:49
#1818
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Цитата:
Гога:
Ну у нас вроде как Наримановка


не в курсе, продавались ли в то время диски
Smashing Pumpkins, Soundgarden,или Nirvana на наримановке.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3256
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 18:53
#1819
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Цитата:
alex_60:

-----не , не знаю, у меня друг был меломан .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11491
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 19:02
#1820
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кстати про рок группу Пикет из Кустаная.
довольно известная была группа, ну понятно среди любителей.
так вот сидим, отмечаем встречу Нового года, огонек идет, поздравления от мировых звезд эстрады.
а замысел был, от буквы а и до я.
ну первые - не помню, АББА вроде.
дошли до буквы П-и смотрю на экране мой друг по жизни Игорь, лохматый понятно, рок музыкант же, но в жизни интеллигент каких поискать, группа Пикет, Кустанай.
я чуть со стула не свалился.
такие были дела.
как они туда попали - позднее расскажу.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 19:06
#1821
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Цитата:
abaika95:
А потом сказал что надо переименовать много чего и вообще он сторонник казахского языка

Ну, сказать можно много чего. Дело движется?)) Он сказал: кто знает язык - обучайте тех, кто языка не знает. Абайка уже обучает кого-то? Или Абайка сам не знает?))) Или Абайке пофиг, о чем там его президент просит? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11491
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 19:12
#1822
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Цитата:
maxsaf:
Или Абайка сам не знает?


он же немец, зачем ему знать.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 19:46
#1823
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Цитата:
Гога:
Как музыка ?


Слушаю. Тухманова мало знаю, пока не определилась.
У меня через стенку у соседки, пожилой женщины, постоянно звучат песни ретро(акустика наших квартир известна!)
Так что с ретро более-менее знакома. Иногда какой-нибудь куплет прицепится и вертится, и вертится в мозге до раздражения. Прочитала: чтобы отвязаться, надо пропеть песню от начала до конца. Приходится залезать в интернет, искать текст и хотя бы прочитать. На удивление, помогает :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21465
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 19:47
#1824
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Цитата:
alex_60:
он же немец,

Ктооо? абайка95... 8-) :-o
Алекс, ты оскорбил,
весь наш народ... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11491
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 19:58
#1825
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через пять минут начинается футбол.
Россия-Словения. в Сочи
словенцы до этого победили хорватов.
отборочный на ЧМ 2022
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 21:25
#1826
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Цитата:
alex_60:
Особенно странно решение казахских властей выглядит на фоне


На меня то зачем бочку катите: русские СМИ так говорят и так пишут, не только я один.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11491
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 21:56
#1827
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матч закончен.2-1
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21465
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 22:06
#1828
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Цитата:
alex_60:
матч закончен.2-1

В пользу - Казахстана?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11491
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 22:12
#1829
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Цитата:
drakon:
пользу - Казахстана?...


наши завтра.
сегодня Россия .
победила.
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