Отправлено: - 19:06

abaika95:

А потом сказал что надо переименовать много чего и вообще он сторонник казахского языка

Цитата:Ну, сказать можно много чего. Дело движется?)) Он сказал: кто знает язык - обучайте тех, кто языка не знает. Абайка уже обучает кого-то? Или Абайка сам не знает?))) Или Абайке пофиг, о чем там его президент просит?