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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:51
Гога:
Спасибо, Гога, за внимание!
Спасибо, Гога, за внимание!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 18:00
Цитата:
----Таки это приятно делать людям хорошее настроение Как музыка ?
таноми52:
----Таки это приятно делать людям хорошее настроение Как музыка ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 18:49
Цитата:
не в курсе, продавались ли в то время диски
Smashing Pumpkins, Soundgarden,или Nirvana на наримановке.
Гога:
Ну у нас вроде как Наримановка
Ну у нас вроде как Наримановка
не в курсе, продавались ли в то время диски
Smashing Pumpkins, Soundgarden,или Nirvana на наримановке.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 18:53
Цитата:
-----не , не знаю, у меня друг был меломан .
alex_60:
-----не , не знаю, у меня друг был меломан .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 19:02
кстати про рок группу Пикет из Кустаная.
довольно известная была группа, ну понятно среди любителей.
так вот сидим, отмечаем встречу Нового года, огонек идет, поздравления от мировых звезд эстрады.
а замысел был, от буквы а и до я.
ну первые - не помню, АББА вроде.
дошли до буквы П-и смотрю на экране мой друг по жизни Игорь, лохматый понятно, рок музыкант же, но в жизни интеллигент каких поискать, группа Пикет, Кустанай.
я чуть со стула не свалился.
такие были дела.
как они туда попали - позднее расскажу.
довольно известная была группа, ну понятно среди любителей.
так вот сидим, отмечаем встречу Нового года, огонек идет, поздравления от мировых звезд эстрады.
а замысел был, от буквы а и до я.
ну первые - не помню, АББА вроде.
дошли до буквы П-и смотрю на экране мой друг по жизни Игорь, лохматый понятно, рок музыкант же, но в жизни интеллигент каких поискать, группа Пикет, Кустанай.
я чуть со стула не свалился.
такие были дела.
как они туда попали - позднее расскажу.
(Полноправные пользователи)
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- 10129
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 19:06
Цитата:
Ну, сказать можно много чего. Дело движется?)) Он сказал: кто знает язык - обучайте тех, кто языка не знает. Абайка уже обучает кого-то? Или Абайка сам не знает?))) Или Абайке пофиг, о чем там его президент просит?
abaika95:
А потом сказал что надо переименовать много чего и вообще он сторонник казахского языка
А потом сказал что надо переименовать много чего и вообще он сторонник казахского языка
Ну, сказать можно много чего. Дело движется?)) Он сказал: кто знает язык - обучайте тех, кто языка не знает. Абайка уже обучает кого-то? Или Абайка сам не знает?))) Или Абайке пофиг, о чем там его президент просит?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 19:12
Цитата:
он же немец, зачем ему знать.
maxsaf:
Или Абайка сам не знает?
Или Абайка сам не знает?
он же немец, зачем ему знать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 19:46
Цитата:
Слушаю. Тухманова мало знаю, пока не определилась.
У меня через стенку у соседки, пожилой женщины, постоянно звучат песни ретро(акустика наших квартир известна!)
Так что с ретро более-менее знакома. Иногда какой-нибудь куплет прицепится и вертится, и вертится в мозге до раздражения. Прочитала: чтобы отвязаться, надо пропеть песню от начала до конца. Приходится залезать в интернет, искать текст и хотя бы прочитать. На удивление, помогает
Гога:
Как музыка ?
Как музыка ?
Слушаю. Тухманова мало знаю, пока не определилась.
У меня через стенку у соседки, пожилой женщины, постоянно звучат песни ретро(акустика наших квартир известна!)
Так что с ретро более-менее знакома. Иногда какой-нибудь куплет прицепится и вертится, и вертится в мозге до раздражения. Прочитала: чтобы отвязаться, надо пропеть песню от начала до конца. Приходится залезать в интернет, искать текст и хотя бы прочитать. На удивление, помогает
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 19:47
Цитата:
Ктооо? абайка95...
Алекс, ты оскорбил,
весь наш народ...
alex_60:
он же немец,
он же немец,
Ктооо? абайка95...
Алекс, ты оскорбил,
весь наш народ...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 19:58
через пять минут начинается футбол.
Россия-Словения. в Сочи
словенцы до этого победили хорватов.
отборочный на ЧМ 2022
Россия-Словения. в Сочи
словенцы до этого победили хорватов.
отборочный на ЧМ 2022
A
(Полноправные пользователи)
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- 1820
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 21:25
Цитата:
На меня то зачем бочку катите: русские СМИ так говорят и так пишут, не только я один.
alex_60:
Особенно странно решение казахских властей выглядит на фоне
Особенно странно решение казахских властей выглядит на фоне
На меня то зачем бочку катите: русские СМИ так говорят и так пишут, не только я один.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 21:56
матч закончен.2-1
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 22:06
Цитата:
В пользу - Казахстана?...
alex_60:
матч закончен.2-1
матч закончен.2-1
В пользу - Казахстана?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 22:12
Цитата:
наши завтра.
сегодня Россия .
победила.
drakon:
пользу - Казахстана?...
пользу - Казахстана?...
наши завтра.
сегодня Россия .
победила.
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