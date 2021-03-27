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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21463
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.21 - 17:56
#5311
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Вот, так-вот, строительный мусор - собирают.

У нас, в деревне.Когда - нибуль и в
КОстанае - научатся. Рубрику, потом-
закроют... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 27.03.2021 - 18:00]
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21463
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.21 - 21:09
#5312
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Завтра, в 2 часа ночи,переходим
на летнее время.
Стрелки часов, переводим на 1 час -
вперёд... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11489
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.21 - 21:59
#5313
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Цитата:
drakon:
Стрелки часов, переводим


у тебя стрелочные?
командирские?
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