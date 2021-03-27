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— Богатства казахов переходят в руки кого угодно с позволения власти Назарбаева и Токаева. Мы против власти Назарбаева. Мы против экспансии Китая. Если мы будем молчать, мы будем поглощены Китаем. Власть Назарбаева ничего не делает, чтобы уберечь нашу землю, доставшуюся нам от предков. Наоборот, заводит в страну китайские фабрики, создает риски, — заявил на митинге член группы по созданию Демпартии Абзал Достияров.NG.kz:



Цитата:Странная статья.Богатства казахов???, может Казахстана? Да и какие богатства? Те что есть уже распределены, на многие десятилетия вперёд. Китайцам просто площади нужны. Чего плохово? Построят фабрики, заводы, создадут рабочие места, научат работать.От чего уберегать землю собрались, тоже не понятно? Всё в кучу как то. Наверное от Агентства США разнарядка пришла. С голой опой, но никому ничего не позволим.