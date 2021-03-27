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≡ Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41212
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 19:25
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На акции протеста, организованной инициативной группой по созданию Демократической партии, звучали призывы не привлекать инвестиции Пекина и не допустить строительства в Казахстане китайских предприятий.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13807
Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 27.03.21 - 19:25
#1
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Е...м нет покоя. Тем более по призыву француза, которому только и надо что дискредитировать власть Казахстана.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
595
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 19:51
#2
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Главное, нет никаких сообщений по наличию ментов вокруг толпы. Когда у нас человек выходил на ОДИНОЧНЫЙ пикет, нагнали полгорода ментов и уборочной техники.
Вывод: Мамай - это провластный проект, задача которого отвлекать народ.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13807
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 19:58
#3
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Цитата:
electro:
нет никаких сообщений по наличию ментов вокруг толпы.

Если о них не написано - не значит что их не было.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6689
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 20:46
#4
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Цитата:
— Богатства казахов переходят в руки кого угодно с позволения власти Назарбаева и Токаева. Мы против власти Назарбаева. Мы против экспансии Китая. Если мы будем молчать, мы будем поглощены Китаем. Власть Назарбаева ничего не делает, чтобы уберечь нашу землю, доставшуюся нам от предков. Наоборот, заводит в страну китайские фабрики, создает риски, — заявил на митинге член группы по созданию Демпартии Абзал Достияров.NG.kz:

Странная статья. :-x Богатства казахов???, может Казахстана? Да и какие богатства? Те что есть уже распределены, на многие десятилетия вперёд. Китайцам просто площади нужны. Чего плохово? Построят фабрики, заводы, создадут рабочие места, научат работать. :lol:
От чего уберегать землю собрались, тоже не понятно? Всё в кучу как то. Наверное от Агентства США разнарядка пришла. С голой опой, но никому ничего не позволим. :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13807
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 20:57
#5
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Цитата:
elektron:
От чего уберегать землю собрались, тоже не понятно? Всё в кучу как то.

В Казахстане земля - главная гордость. А вообще, я думаю, там такие люди на митинг вышли, которые и против 5G вышли бы.

[Исправлено: Victor Yang, 27.03.2021 - 21:02]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6689
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 21:00
#6
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Цитата:
Victor Yang:
думаю, там такие люди на митинг вышли, которые и против 5G вышли.

Ааа, ну тогда без комментариев, каменный век в двадцать первом веке. :lol:
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
753
Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 27.03.21 - 21:04
#7
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Жтот Жанболат митингует по любому поводу, только успевает придумывать. Видимо на что-то рассчитывает. Власти надоест, предложат хороший пост или должность и сдуется.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6689
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 21:07
#8
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Цитата:
Дантист:
редложат хороший пост или должность и сдуется.

Лучше новичком в трусы побрызгать. :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2294
Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 27.03.21 - 21:09
#9
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Вот что пишут, например о Киргизии и Китае (статья"Тихая экспансия: как Китай скупил бывшие советские республики")
"Китайцев в Киргизии побаиваются, но в долг берут, расплачиваясь ресурсами. Больше нечем. Хуже того, все проекты осуществляются китайскими товарищами с завозом в Киргизию своих работников, КОТОРЫЕ ПОТОМ ОСТАЮТСЯ В СТРАНЕ. Китайцы ведут тихую трудовую, миграционную экспансию..."
Побаиваться стоит:коготок увязнет - всей птичке пропасть!
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