Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41212
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 19:25
На акции протеста, организованной инициативной группой по созданию Демократической партии, звучали призывы не привлекать инвестиции Пекина и не допустить строительства в Казахстане китайских предприятий.
Читать новость
Читать новость
Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 27.03.21 - 19:25
Е...м нет покоя. Тем более по призыву француза, которому только и надо что дискредитировать власть Казахстана.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 595
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 19:51
Главное, нет никаких сообщений по наличию ментов вокруг толпы. Когда у нас человек выходил на ОДИНОЧНЫЙ пикет, нагнали полгорода ментов и уборочной техники.
Вывод: Мамай - это провластный проект, задача которого отвлекать народ.
Вывод: Мамай - это провластный проект, задача которого отвлекать народ.
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 19:58
Цитата:
Если о них не написано - не значит что их не было.
electro:
нет никаких сообщений по наличию ментов вокруг толпы.
нет никаких сообщений по наличию ментов вокруг толпы.
Если о них не написано - не значит что их не было.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6689
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 20:46
Цитата:
Странная статья. Богатства казахов???, может Казахстана? Да и какие богатства? Те что есть уже распределены, на многие десятилетия вперёд. Китайцам просто площади нужны. Чего плохово? Построят фабрики, заводы, создадут рабочие места, научат работать.
От чего уберегать землю собрались, тоже не понятно? Всё в кучу как то. Наверное от Агентства США разнарядка пришла. С голой опой, но никому ничего не позволим.
— Богатства казахов переходят в руки кого угодно с позволения власти Назарбаева и Токаева. Мы против власти Назарбаева. Мы против экспансии Китая. Если мы будем молчать, мы будем поглощены Китаем. Власть Назарбаева ничего не делает, чтобы уберечь нашу землю, доставшуюся нам от предков. Наоборот, заводит в страну китайские фабрики, создает риски, — заявил на митинге член группы по созданию Демпартии Абзал Достияров.NG.kz:
Странная статья. Богатства казахов???, может Казахстана? Да и какие богатства? Те что есть уже распределены, на многие десятилетия вперёд. Китайцам просто площади нужны. Чего плохово? Построят фабрики, заводы, создадут рабочие места, научат работать.
От чего уберегать землю собрались, тоже не понятно? Всё в кучу как то. Наверное от Агентства США разнарядка пришла. С голой опой, но никому ничего не позволим.
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 20:57
Цитата:
В Казахстане земля - главная гордость. А вообще, я думаю, там такие люди на митинг вышли, которые и против 5G вышли бы.
[Исправлено: Victor Yang, 27.03.2021 - 21:02]
elektron:
От чего уберегать землю собрались, тоже не понятно? Всё в кучу как то.
От чего уберегать землю собрались, тоже не понятно? Всё в кучу как то.
В Казахстане земля - главная гордость. А вообще, я думаю, там такие люди на митинг вышли, которые и против 5G вышли бы.
[Исправлено: Victor Yang, 27.03.2021 - 21:02]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6689
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 21:00
Цитата:
Ааа, ну тогда без комментариев, каменный век в двадцать первом веке.
Victor Yang:
думаю, там такие люди на митинг вышли, которые и против 5G вышли.
думаю, там такие люди на митинг вышли, которые и против 5G вышли.
Ааа, ну тогда без комментариев, каменный век в двадцать первом веке.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 753
Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 27.03.21 - 21:04
Жтот Жанболат митингует по любому поводу, только успевает придумывать. Видимо на что-то рассчитывает. Власти надоест, предложат хороший пост или должность и сдуется.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6689
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 21:07
Цитата:
Лучше новичком в трусы побрызгать.
Дантист:
редложат хороший пост или должность и сдуется.
редложат хороший пост или должность и сдуется.
Лучше новичком в трусы побрызгать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2294
Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 27.03.21 - 21:09
Вот что пишут, например о Киргизии и Китае (статья"Тихая экспансия: как Китай скупил бывшие советские республики")
"Китайцев в Киргизии побаиваются, но в долг берут, расплачиваясь ресурсами. Больше нечем. Хуже того, все проекты осуществляются китайскими товарищами с завозом в Киргизию своих работников, КОТОРЫЕ ПОТОМ ОСТАЮТСЯ В СТРАНЕ. Китайцы ведут тихую трудовую, миграционную экспансию..."
Побаиваться стоит:коготок увязнет - всей птичке пропасть!
"Китайцев в Киргизии побаиваются, но в долг берут, расплачиваясь ресурсами. Больше нечем. Хуже того, все проекты осуществляются китайскими товарищами с завозом в Киргизию своих работников, КОТОРЫЕ ПОТОМ ОСТАЮТСЯ В СТРАНЕ. Китайцы ведут тихую трудовую, миграционную экспансию..."
Побаиваться стоит:коготок увязнет - всей птичке пропасть!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать