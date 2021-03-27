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Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41224
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 19:25
На акции протеста, организованной инициативной группой по созданию Демократической партии, звучали призывы не привлекать инвестиции Пекина и не допустить строительства в Казахстане китайских предприятий.
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Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 27.03.21 - 19:25
Е...м нет покоя. Тем более по призыву француза, которому только и надо что дискредитировать власть Казахстана.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 595
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 19:51
Главное, нет никаких сообщений по наличию ментов вокруг толпы. Когда у нас человек выходил на ОДИНОЧНЫЙ пикет, нагнали полгорода ментов и уборочной техники.
Вывод: Мамай - это провластный проект, задача которого отвлекать народ.
Вывод: Мамай - это провластный проект, задача которого отвлекать народ.
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 19:58
Цитата:
Если о них не написано - не значит что их не было.
electro:
нет никаких сообщений по наличию ментов вокруг толпы.
нет никаких сообщений по наличию ментов вокруг толпы.
Если о них не написано - не значит что их не было.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6696
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 20:46
Цитата:
Странная статья. Богатства казахов???, может Казахстана? Да и какие богатства? Те что есть уже распределены, на многие десятилетия вперёд. Китайцам просто площади нужны. Чего плохово? Построят фабрики, заводы, создадут рабочие места, научат работать.
От чего уберегать землю собрались, тоже не понятно? Всё в кучу как то. Наверное от Агентства США разнарядка пришла. С голой опой, но никому ничего не позволим.
— Богатства казахов переходят в руки кого угодно с позволения власти Назарбаева и Токаева. Мы против власти Назарбаева. Мы против экспансии Китая. Если мы будем молчать, мы будем поглощены Китаем. Власть Назарбаева ничего не делает, чтобы уберечь нашу землю, доставшуюся нам от предков. Наоборот, заводит в страну китайские фабрики, создает риски, — заявил на митинге член группы по созданию Демпартии Абзал Достияров.NG.kz:
Странная статья. Богатства казахов???, может Казахстана? Да и какие богатства? Те что есть уже распределены, на многие десятилетия вперёд. Китайцам просто площади нужны. Чего плохово? Построят фабрики, заводы, создадут рабочие места, научат работать.
От чего уберегать землю собрались, тоже не понятно? Всё в кучу как то. Наверное от Агентства США разнарядка пришла. С голой опой, но никому ничего не позволим.
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 20:57
Цитата:
В Казахстане земля - главная гордость. А вообще, я думаю, там такие люди на митинг вышли, которые и против 5G вышли бы.
[Исправлено: Victor Yang, 27.03.2021 - 21:02]
elektron:
От чего уберегать землю собрались, тоже не понятно? Всё в кучу как то.
От чего уберегать землю собрались, тоже не понятно? Всё в кучу как то.
В Казахстане земля - главная гордость. А вообще, я думаю, там такие люди на митинг вышли, которые и против 5G вышли бы.
[Исправлено: Victor Yang, 27.03.2021 - 21:02]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6696
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 21:00
Цитата:
Ааа, ну тогда без комментариев, каменный век в двадцать первом веке.
Victor Yang:
думаю, там такие люди на митинг вышли, которые и против 5G вышли.
думаю, там такие люди на митинг вышли, которые и против 5G вышли.
Ааа, ну тогда без комментариев, каменный век в двадцать первом веке.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 754
Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 27.03.21 - 21:04
Жтот Жанболат митингует по любому поводу, только успевает придумывать. Видимо на что-то рассчитывает. Власти надоест, предложат хороший пост или должность и сдуется.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6696
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 27.03.21 - 21:07
Цитата:
Лучше новичком в трусы побрызгать.
Дантист:
редложат хороший пост или должность и сдуется.
редложат хороший пост или должность и сдуется.
Лучше новичком в трусы побрызгать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2296
Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 27.03.21 - 21:09
Вот что пишут, например о Киргизии и Китае (статья"Тихая экспансия: как Китай скупил бывшие советские республики")
"Китайцев в Киргизии побаиваются, но в долг берут, расплачиваясь ресурсами. Больше нечем. Хуже того, все проекты осуществляются китайскими товарищами с завозом в Киргизию своих работников, КОТОРЫЕ ПОТОМ ОСТАЮТСЯ В СТРАНЕ. Китайцы ведут тихую трудовую, миграционную экспансию..."
Побаиваться стоит:коготок увязнет - всей птичке пропасть!
"Китайцев в Киргизии побаиваются, но в долг берут, расплачиваясь ресурсами. Больше нечем. Хуже того, все проекты осуществляются китайскими товарищами с завозом в Киргизию своих работников, КОТОРЫЕ ПОТОМ ОСТАЮТСЯ В СТРАНЕ. Китайцы ведут тихую трудовую, миграционную экспансию..."
Побаиваться стоит:коготок увязнет - всей птичке пропасть!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 86
Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 28.03.21 - 08:59
правильно Таноми говорит. Китайцы как тараканы залезут и уже их не вытравишь. Обзаведутся местными семьями (там ведь женщин не хватает, а у нас в избытке их). Потом остальных родственников перетащат. Сейчас уже в городе несколько предприятий китайских имеется. Постепенно нации казахов, русских и других растворятся в китайской массе. И государство как таковое перестанет существовать. Без единого выстрела оно станет уже другим- китайским. Поэтому активисты правильно бьют тревогу. С Китаем шутить не следует.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 101
Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 28.03.21 - 14:00
Цитата:
Откуда такая паталогическая ненависть к Западу, живя на Западе? Велком ту Алматы, устраивайтесь к китайцам, как только они построят фабрики, учите китайский, а потом, если повезет, мигрируете в сытый и довольный Китай.
Мое мнение такое: чем больше китайских инвестиций в экономике, тем больший болт на мнение народа. К примеру, Северная Корея - самая зависящая от Китая экономика. Ну а какой казах мечтает жить, как среднестатистический северокореец из провинции?
У нас на рынке уже господствуют таджики. Какая польза экономике от таких мигрантов, если никакого ВВП они не производят. Интелектуальным светом нации приезжающих на заработки в Казахстан назвать язык не поверачивается и ожидать, что их дети станут инженерами, врачами и айтишниками глупо.
Свобода и суверенитет это не то, что даётся за пряники. Быть хозяином на своей земле дорогого стоит. Легко потерять, трудно нажить.
elektron:
Наверное от Агентства США разнарядка пришла. С голой опой, но никому ничего не позволим.
Наверное от Агентства США разнарядка пришла. С голой опой, но никому ничего не позволим.
Откуда такая паталогическая ненависть к Западу, живя на Западе? Велком ту Алматы, устраивайтесь к китайцам, как только они построят фабрики, учите китайский, а потом, если повезет, мигрируете в сытый и довольный Китай.
Мое мнение такое: чем больше китайских инвестиций в экономике, тем больший болт на мнение народа. К примеру, Северная Корея - самая зависящая от Китая экономика. Ну а какой казах мечтает жить, как среднестатистический северокореец из провинции?
У нас на рынке уже господствуют таджики. Какая польза экономике от таких мигрантов, если никакого ВВП они не производят. Интелектуальным светом нации приезжающих на заработки в Казахстан назвать язык не поверачивается и ожидать, что их дети станут инженерами, врачами и айтишниками глупо.
Свобода и суверенитет это не то, что даётся за пряники. Быть хозяином на своей земле дорогого стоит. Легко потерять, трудно нажить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6696
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 28.03.21 - 14:06
Цитата:
А откуда такие выводы? В чём ненависть, да ещё патологическая, о ужос! Цитата:
А китайцы несут фабрики.
Остальное от договоров зависеть будет... В которых всё регламентировать можно.
[Исправлено: elektron, 28.03.2021 - 09:11]
Muad Dib:
Откуда такая паталогическая ненависть к Западу, живя на Западе?
Откуда такая паталогическая ненависть к Западу, живя на Западе?
А откуда такие выводы? В чём ненависть, да ещё патологическая, о ужос! Цитата:
Muad Dib:
У нас на рынке уже господствуют таджики. Какая польза экономике от таких мигрантов, если никакого ВВП они не производят
У нас на рынке уже господствуют таджики. Какая польза экономике от таких мигрантов, если никакого ВВП они не производят
А китайцы несут фабрики.
Остальное от договоров зависеть будет... В которых всё регламентировать можно.
[Исправлено: elektron, 28.03.2021 - 09:11]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6696
Около 300 человек собрались на митинг «против китайской экспансии» в Алматы
Отправлено: 28.03.21 - 14:21
Цитата:
Так отчего так? Свои не хотят работать?Цитата:
Что бы что то потерять, нужно что то иметь. Ресурсы и так уже распределены с участием западных "инвесторов", ничего как то, никого не интересует. Индусы вот тоже уже были или ещё есть?
Muad Dib:
У нас на рынке уже господствуют таджики.
У нас на рынке уже господствуют таджики.
Так отчего так? Свои не хотят работать?Цитата:
Muad Dib:
Свобода и суверенитет это не то, что даётся за пряники. Быть хозяином на своей земле дорогого стоит. Легко потерять, трудно нажить.
Свобода и суверенитет это не то, что даётся за пряники. Быть хозяином на своей земле дорогого стоит. Легко потерять, трудно нажить.
Что бы что то потерять, нужно что то иметь. Ресурсы и так уже распределены с участием западных "инвесторов", ничего как то, никого не интересует. Индусы вот тоже уже были или ещё есть?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7497
Re: Около 300 человек собрались на митинг «против китайской...
Отправлено: 28.03.21 - 15:10
Казахстан попал в очень незавидное положение
США надо чтобы вокруг Китая сформировалось кольцо ненависти
Надо натравить все государства против Китая чтобы в случае чего чужими руками потом загребать жар
Также США уже почти сформировало такое кольцо вокруг России (чему Россия охотно способствова)
Ещё Туркам надо выйти на наши рубежи чтобы в случае большого шухера с Россией они могли повлиять на нее с нашей стороны
Вообщем Казахстан сейчас лакомый кусочек в большой игре
И при этом самый глупый ход сейчас делает Россия) нагнетая истерию через своих политиков и СМИ направленную против нас)
Зачем спрашивается?
США надо чтобы вокруг Китая сформировалось кольцо ненависти
Надо натравить все государства против Китая чтобы в случае чего чужими руками потом загребать жар
Также США уже почти сформировало такое кольцо вокруг России (чему Россия охотно способствова)
Ещё Туркам надо выйти на наши рубежи чтобы в случае большого шухера с Россией они могли повлиять на нее с нашей стороны
Вообщем Казахстан сейчас лакомый кусочек в большой игре
И при этом самый глупый ход сейчас делает Россия) нагнетая истерию через своих политиков и СМИ направленную против нас)
Зачем спрашивается?
-
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