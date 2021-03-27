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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 121 из 122«1...119120121122»
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3256
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 15:41
#1801
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Цитата:
abaika95:

---Послушайте лучше диск , про который я говорил ----youtu.be/l_iW555iveA

[Исправлено: Гога, 27.03.2021 - 12:42]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3256
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 15:44
#1802
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Цитата:
таноми52:

Для вас
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 15:46
#1803
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Цитата:
Гога:
-Ничего личного - чисто бизнес .

Когда ничего личного и просто бизнес. То как я понимаю заключают договора.
А не "давят" со всех сторон, для продвижения своих интересов. ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3256
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 15:53
#1804
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Цитата:
abaika95:
Странно наверно Рау,Тарасов,Финк,Божко(сенатор) Скляр

----А зачем им уезжать ?? Кто они здесь , и кем будут там ? Разницу почувствуйте !! Оно им надо ? В свое время Брежнев звал Бородина в Москеу , но тот отказался .Лучше быть первым парнем на деревне , чем ...сами знаете .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3256
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 15:55
#1805
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Цитата:
elektron:

Одно другому не мешает :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3256
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 15:59
#1806
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Цитата:
abaika95:
рядовые казахские политики Рау(не уехал в Германию странно)

----Выйдет на пенсию и уедет . Здесь пока капитал зарабатывает .
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 16:14
#1807
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Цитата:
Гога:
Одно другому не мешает

Ну не скажите. Если чисто бизнес, то с оговоркой можно и пропустить ;-)
А если ничего личного, то нестыковочка получается. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 16:24
#1808
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Цитата:
abaika95:
Странно наверно Рау,Тарасов,Финк,Божко(сенатор) Скляр все не с таким разрезом

Это люди которые уже давно в "системе". А вот туда попасть, это уже не так просто. Варианты возможны. ;-)
- Завести знакомство и его (знакомство) расширять и при удобном случае воспользоваться ситуацией.
- Вычислить, кто это может и предложить кое что в замен. (Быстрей, чем первый случай, но вероятны более значительные затраты, чем в первом случае)
- или как с выше описанным диспетчером. Одно лицо совершает ДТП, другое, работая в ГАИ предлагает "разрулить", но у него есть сын... :lol: оконцовку сами знаете. ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11486
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:05
#1809
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даже что то нечего комментировать.
тишина и покой
А вдоль дороги - мёртвые с косами стоят, и тишина!
- И где ж такое есть? -
Где – где, в Караганде…
- Брехня…а…а…
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3256
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:05
#1810
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Цитата:
elektron:
ничего личного

-----Ну просто оборот речи .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3256
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:09
#1811
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Цитата:
alex_60:

---aleх , а тебе как диск Тухманова ??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11486
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:27
#1812
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Цитата:
Гога:
тебе как диск Тухманова ??


в то время это прозвучало
он вышел когда я на первый курс поступил в Свердловске. позднее уже приобрел.
как доставался винил тогда , шувакиш, если это слово кому то что то говорит, тогда ты знаешь.
сравнивать нельзя конечно, джинсы леви страус, книги, диски,мелодия,западные другая статья. но доставалось все с трудом. и оценивалось соответственно.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3256
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:32
#1813
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Цитата:
alex_60:
шувакиш, если это слово кому то что то говорит, тогда ты знаешь.

----Не , у нас в Кустанае такого слова не было . Но диск у меня был . 25 р .Тоже 1 курс
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11486
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:40
#1814
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шувакиш, это поселок км сорок от Свердловска, и при нем рынок фарцовщиков. в субботу воскресенье электрички в ту сторону были забиты
до отказа.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3256
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:48
#1815
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Цитата:
alex_60:
шувакиш,

---Ну у нас вроде как Наримановка
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