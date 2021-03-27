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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 15:41
Цитата:
---Послушайте лучше диск , про который я говорил ----youtu.be/l_iW555iveA
[Исправлено: Гога, 27.03.2021 - 12:42]
abaika95:
---Послушайте лучше диск , про который я говорил ----youtu.be/l_iW555iveA
[Исправлено: Гога, 27.03.2021 - 12:42]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 15:44
Цитата:
Для вас
таноми52:
Для вас
(Полноправные пользователи)
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- 6686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 15:46
Цитата:
Когда ничего личного и просто бизнес. То как я понимаю заключают договора.
А не "давят" со всех сторон, для продвижения своих интересов.
Гога:
-Ничего личного - чисто бизнес .
-Ничего личного - чисто бизнес .
Когда ничего личного и просто бизнес. То как я понимаю заключают договора.
А не "давят" со всех сторон, для продвижения своих интересов.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 15:53
Цитата:
----А зачем им уезжать ?? Кто они здесь , и кем будут там ? Разницу почувствуйте !! Оно им надо ? В свое время Брежнев звал Бородина в Москеу , но тот отказался .Лучше быть первым парнем на деревне , чем ...сами знаете .
abaika95:
Странно наверно Рау,Тарасов,Финк,Божко(сенатор) Скляр
Странно наверно Рау,Тарасов,Финк,Божко(сенатор) Скляр
----А зачем им уезжать ?? Кто они здесь , и кем будут там ? Разницу почувствуйте !! Оно им надо ? В свое время Брежнев звал Бородина в Москеу , но тот отказался .Лучше быть первым парнем на деревне , чем ...сами знаете .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 15:55
Цитата:
Одно другому не мешает
elektron:
Одно другому не мешает
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 15:59
Цитата:
----Выйдет на пенсию и уедет . Здесь пока капитал зарабатывает .
abaika95:
рядовые казахские политики Рау(не уехал в Германию странно)
рядовые казахские политики Рау(не уехал в Германию странно)
----Выйдет на пенсию и уедет . Здесь пока капитал зарабатывает .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 6686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 16:14
Цитата:
Ну не скажите. Если чисто бизнес, то с оговоркой можно и пропустить
А если ничего личного, то нестыковочка получается.
Гога:
Одно другому не мешает
Одно другому не мешает
Ну не скажите. Если чисто бизнес, то с оговоркой можно и пропустить
А если ничего личного, то нестыковочка получается.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 16:24
Цитата:
Это люди которые уже давно в "системе". А вот туда попасть, это уже не так просто. Варианты возможны.
- Завести знакомство и его (знакомство) расширять и при удобном случае воспользоваться ситуацией.
- Вычислить, кто это может и предложить кое что в замен. (Быстрей, чем первый случай, но вероятны более значительные затраты, чем в первом случае)
- или как с выше описанным диспетчером. Одно лицо совершает ДТП, другое, работая в ГАИ предлагает "разрулить", но у него есть сын... оконцовку сами знаете.
abaika95:
Странно наверно Рау,Тарасов,Финк,Божко(сенатор) Скляр все не с таким разрезом
Странно наверно Рау,Тарасов,Финк,Божко(сенатор) Скляр все не с таким разрезом
Это люди которые уже давно в "системе". А вот туда попасть, это уже не так просто. Варианты возможны.
- Завести знакомство и его (знакомство) расширять и при удобном случае воспользоваться ситуацией.
- Вычислить, кто это может и предложить кое что в замен. (Быстрей, чем первый случай, но вероятны более значительные затраты, чем в первом случае)
- или как с выше описанным диспетчером. Одно лицо совершает ДТП, другое, работая в ГАИ предлагает "разрулить", но у него есть сын... оконцовку сами знаете.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:05
даже что то нечего комментировать.
тишина и покой
А вдоль дороги - мёртвые с косами стоят, и тишина!
- И где ж такое есть? -
Где – где, в Караганде…
- Брехня…а…а…
тишина и покой
А вдоль дороги - мёртвые с косами стоят, и тишина!
- И где ж такое есть? -
Где – где, в Караганде…
- Брехня…а…а…
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:05
Цитата:
-----Ну просто оборот речи .
elektron:
ничего личного
ничего личного
-----Ну просто оборот речи .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:09
Цитата:
---aleх , а тебе как диск Тухманова ??
alex_60:
---aleх , а тебе как диск Тухманова ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:27
Цитата:
в то время это прозвучало
он вышел когда я на первый курс поступил в Свердловске. позднее уже приобрел.
как доставался винил тогда , шувакиш, если это слово кому то что то говорит, тогда ты знаешь.
сравнивать нельзя конечно, джинсы леви страус, книги, диски,мелодия,западные другая статья. но доставалось все с трудом. и оценивалось соответственно.
Гога:
тебе как диск Тухманова ??
тебе как диск Тухманова ??
в то время это прозвучало
он вышел когда я на первый курс поступил в Свердловске. позднее уже приобрел.
как доставался винил тогда , шувакиш, если это слово кому то что то говорит, тогда ты знаешь.
сравнивать нельзя конечно, джинсы леви страус, книги, диски,мелодия,западные другая статья. но доставалось все с трудом. и оценивалось соответственно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:32
Цитата:
----Не , у нас в Кустанае такого слова не было . Но диск у меня был . 25 р .Тоже 1 курс
alex_60:
шувакиш, если это слово кому то что то говорит, тогда ты знаешь.
шувакиш, если это слово кому то что то говорит, тогда ты знаешь.
----Не , у нас в Кустанае такого слова не было . Но диск у меня был . 25 р .Тоже 1 курс
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:40
шувакиш, это поселок км сорок от Свердловска, и при нем рынок фарцовщиков. в субботу воскресенье электрички в ту сторону были забиты
до отказа.
до отказа.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 17:48
Цитата:
---Ну у нас вроде как Наримановка
alex_60:
шувакиш,
шувакиш,
---Ну у нас вроде как Наримановка
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