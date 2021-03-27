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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11480
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 12:42
#1786
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поэтому непонятны высказывания некоторых форумчан что власть у нас казахская.
это идет вразрез с политикой президента.
противоречит законам нашей страны.
и это надо пресекать на корню.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2291
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 12:56
#1787
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//maxsaf Молодежь сейчас под это пляшет://

Чем чаще с подобным сталкиваюсь (ни сердцу, ни уму!), тем больше меня тянет в советское ретро :-(
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7474
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:01
#1788
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Цитата:
elektron:
Лож, протесты в Москве тому пример. Три беловежских "зубра" так решили

Протесты в Москве? А Москва это вся Россия?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7474
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:12
#1789
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Цитата:
elektron:
Да все бы уехали, если денег дали. А то как приехать с Монголии деньги дают, а как кому уехать, так ещё и от пенсии отказываться (как моим покойным родителям) приходится.

Враньё какое-то
Куча знакомых кто переехал просто переводят свои пенсии в российские банки
Цитата:
elektron:
Не смейте больше никогда такой бред нести. Аморальность зашкаливает, там как раз русские и погибли, за сохранение союза.

Бред какой-то опять
Где погибли? На колчаковских фронтах? Страна развалилась тихо
ЕБН сказал берите суверенитета сколько влезет
И благодарные Москвичи его в вооруженном Путче 1991 года поддержали
Значит ценили его политику
И в 1993 его армия поддержала
Странно да? Цитата:
Coopidon:
Так ведь если по твоему, Казахстан для казахов, почему Россия не для Русских?

Ну всё сиди тогда
Отдыхай)
Цитата:
Coopidon:
Действительно, странно! А как же Казахская Власть?

Вот и я думаю,чем Рау не представитель казахской власти? Или тебя оскорбляет само слово Казахи?))
Цитата:
Coopidon:
Да, ладно! А как же лозунг? Вернуть ЧБ, Омбы, Томбы и прочембы, Хазахстану, как исконные земли кхазакхов?

Ну для тебя погремушка это лозунги для меня так выкрики с мест (пока что)
А вот когда депутаты соседней страны выкрикивают что якобы тут что-то ихнее осталось это ты не замечаешь да?)
Цитата:
Coopidon:
А Казахстан, для -казахов. Был и есть такой лозунг.

Ну так чемодан уже готовишь?
Цитата:
Coopidon:
Ах, ну да! До последнего Казахстан надеялся, что его сделают Премьер министром СССР. Стоило подождать! Да!?

Казахстан надеелся что его сделают ПМ?)
Чего? Страны из двух республик?)
Глупости не пори
Опять оппилась на ночь?)
Цитата:
Coopidon:
Акросу ответ. Что никто никого никуда не гонит.

Он не гонит
Его право
А я гоню лично тебя)
Цитата:
maxsaf:
Акрос сказал - что Иманбек - самый крутой музыкант в СНГ - вышло обсуждение на около 10 страниц. Акрос сказал что власть казахская - еще столько же будут идти обсуждения. Ах да Акрос))

Акрос хорошие вещи говорит
Цитата:
maxsaf:
Власти практически всех бывших советских республик сразу начали проводить политику ограничений по отношению к русскому языку, поскольку он стал основным объединяющим фактором для жителей Советского Союза.

Фактором который власти России сами и развалили
ЕБН и Россия развитии союз а теперь обижены,ой а че это на Украине русский язык запрещают? Ой а че это в Эстонии парады НАТО проводят,ой ой ой))
За что боролись на то и напоролись
Цитата:
alex_60:
до 93 процентов населения в этом году. так и будет.

А потом сказал что надо переименовать много чего и вообще он сторонник казахского языка
Так что последнее важнее
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7474
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:15
#1790
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И да комменты на ленте очень показательные))
Этот понравился
"Нищая Путинская Россия очень обижается когда другие республики не хотят с ней дружить"
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:15
#1791
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Цитата:
abaika95:
А Москва это вся Россия?)

А что, был смысл на камчатке протестовать? ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7474
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:19
#1792
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Цитата:
alex_60:
поэтому непонятны высказывания некоторых форумчан что власть у нас казахская. это идет вразрез с политикой президента. противоречит законам нашей страны. и это надо пресекать на корню.

Власть у нас казахская
А рядовые казахские политики Рау(не уехал в Германию странно) и Божко (сенатор и бывший кгбшник) очень эффективно проводят политику президента!!!)))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:19
#1793
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Цитата:
abaika95:
просто переводят свои пенсии в российские банки

Ну это сегодня, может и так. А вот когда мы уезжали, пришлось моим родителям бумаженцию подписывать об отказе права на пенсию. Может конечно можно было вопрос и по другому решить... Я не знаю. Но так было именно у нас.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11480
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:20
#1794
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а кто такая абайка95?
столько писюлькает, что хочет непонятно.
одинокая наверное, не знает чем заняться. зачем то всем абсолютно отвечает, хотя никто не просит.
нудная такая.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11480
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:21
#1795
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Цитата:
abaika95:
Власть у нас казахская


в ауле где ты живешь?
значит не будет скоро этого аула.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7474
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:22
#1796
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Цитата:
elektron:
А что, был смысл на камчатке протестовать?

А что смысл был в Москве протестовать?) Союз сохранили протестами?)
Надо было идти и свергать Ельцина если так хотели,но нет его поддержали в 91 и в 93 и в 96 на выборах а потом безропотно приняли его приемника в 1999)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7474
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:24
#1797
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Цитата:
elektron:
Ну это сегодня, может и так. А вот когда мы уезжали, пришлось моим родителям бумаженцию подписывать об отказе права на пенсию. Может конечно можно было вопрос и по другому решить... Я не знаю. Но так было именно у нас.

Немцам видно пенсии решили не давать
Германия и так богатая,обеспечит
А вот в Россию уезжающих уже жалеют
Цитата:
alex_60:
столько писюлькает, что хочет непонятно. одинокая наверное, не знает чем заняться. зачем то всем абсолютно отвечает, хотя никто не просит. нудная такая.

Кто такой Алекс?
А не интересно даже узнавать)Цитата:
alex_60:
в ауле где ты живешь? значит не будет скоро этого аула.

Ты Костанай уже аулом зовёшь?)
Ну такой вот ты патриот значит
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11480
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:25
#1798
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абайка95 будет со своей казахской властью тут стучать до бесконечности.
тормозов нет

[Исправлено: alex_60, 27.03.2021 - 13:45]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:54
#1799
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Двуликое "лицо" США. Покупают сами нефть в России, а на северный поток "накладывают" санкции. :lol:
Вот истинные лицемеры. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3250
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 15:38
#1800
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Цитата:
elektron:
Двуликое "лицо" США

----Ничего личного - чисто бизнес . Нейтральные шведы во вторую мировую продавали Германии сталь . Не говоря уже о нейтральной Швейцарии .
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