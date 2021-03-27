elektron: Да все бы уехали, если денег дали. А то как приехать с Монголии деньги дают, а как кому уехать, так ещё и от пенсии отказываться (как моим покойным родителям) приходится.
Враньё какое-то Куча знакомых кто переехал просто переводят свои пенсии в российские банки Цитата:
elektron: Не смейте больше никогда такой бред нести. Аморальность зашкаливает, там как раз русские и погибли, за сохранение союза.
Бред какой-то опять Где погибли? На колчаковских фронтах? Страна развалилась тихо ЕБН сказал берите суверенитета сколько влезет И благодарные Москвичи его в вооруженном Путче 1991 года поддержали Значит ценили его политику И в 1993 его армия поддержала Странно да? Цитата:
Coopidon: Так ведь если по твоему, Казахстан для казахов, почему Россия не для Русских?
Ну всё сиди тогда Отдыхай) Цитата:
Coopidon: Действительно, странно! А как же Казахская Власть?
Вот и я думаю,чем Рау не представитель казахской власти? Или тебя оскорбляет само слово Казахи?)) Цитата:
Coopidon: Да, ладно! А как же лозунг? Вернуть ЧБ, Омбы, Томбы и прочембы, Хазахстану, как исконные земли кхазакхов?
Ну для тебя погремушка это лозунги для меня так выкрики с мест (пока что) А вот когда депутаты соседней страны выкрикивают что якобы тут что-то ихнее осталось это ты не замечаешь да?) Цитата:
Coopidon: А Казахстан, для -казахов. Был и есть такой лозунг.
Ну так чемодан уже готовишь? Цитата:
Coopidon: Ах, ну да! До последнего Казахстан надеялся, что его сделают Премьер министром СССР. Стоило подождать! Да!?
Казахстан надеелся что его сделают ПМ?) Чего? Страны из двух республик?) Глупости не пори Опять оппилась на ночь?) Цитата:
Coopidon: Акросу ответ. Что никто никого никуда не гонит.
Он не гонит Его право А я гоню лично тебя) Цитата:
maxsaf: Акрос сказал - что Иманбек - самый крутой музыкант в СНГ - вышло обсуждение на около 10 страниц. Акрос сказал что власть казахская - еще столько же будут идти обсуждения. Ах да Акрос))
Акрос хорошие вещи говорит Цитата:
maxsaf: Власти практически всех бывших советских республик сразу начали проводить политику ограничений по отношению к русскому языку, поскольку он стал основным объединяющим фактором для жителей Советского Союза.
Фактором который власти России сами и развалили ЕБН и Россия развитии союз а теперь обижены,ой а че это на Украине русский язык запрещают? Ой а че это в Эстонии парады НАТО проводят,ой ой ой)) За что боролись на то и напоролись Цитата:
alex_60: до 93 процентов населения в этом году. так и будет.
А потом сказал что надо переименовать много чего и вообще он сторонник казахского языка Так что последнее важнее
abaika95: просто переводят свои пенсии в российские банки
Ну это сегодня, может и так. А вот когда мы уезжали, пришлось моим родителям бумаженцию подписывать об отказе права на пенсию. Может конечно можно было вопрос и по другому решить... Я не знаю. Но так было именно у нас.
elektron: А что, был смысл на камчатке протестовать?
А что смысл был в Москве протестовать?) Союз сохранили протестами?) Надо было идти и свергать Ельцина если так хотели,но нет его поддержали в 91 и в 93 и в 96 на выборах а потом безропотно приняли его приемника в 1999)
elektron: Ну это сегодня, может и так. А вот когда мы уезжали, пришлось моим родителям бумаженцию подписывать об отказе права на пенсию. Может конечно можно было вопрос и по другому решить... Я не знаю. Но так было именно у нас.
Немцам видно пенсии решили не давать Германия и так богатая,обеспечит А вот в Россию уезжающих уже жалеют Цитата:
alex_60: столько писюлькает, что хочет непонятно. одинокая наверное, не знает чем заняться. зачем то всем абсолютно отвечает, хотя никто не просит. нудная такая.
Кто такой Алекс? А не интересно даже узнавать)Цитата:
alex_60: в ауле где ты живешь? значит не будет скоро этого аула.
Ты Костанай уже аулом зовёшь?) Ну такой вот ты патриот значит
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