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≡ «Бояться не имеем права». Байсуфинов оценил состояние сборной Казахстана перед матчем с Францией
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41211
«Бояться не имеем права». Байсуфинов оценил состояние сборной Казахстана перед матчем с Францией
Отправлено: 27.03.21 - 13:40
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Главный тренер сборной Казахстана Талгат БАЙСУФИНОВ в интервью телеканалу «Qazsport» рассказал об актуальном настрое команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против действующих обладателей титула.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11480
Re: «Бояться не имеем права». Байсуфинов оценил состояние...
Отправлено: 27.03.21 - 13:40
#1
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в столицу прибыли такие знаменитости, как Антуан Гризманн, Поль Погба, Килиан Мбаппе и другие. Сам матч состоится 28 марта на "Астана Арене" в 19:00.
попытаются выиграть у сборной Казахстана.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21459
«Бояться не имеем права». Байсуфинов оценил состояние сборной Казахстана перед матчем с Францией
Отправлено: 27.03.21 - 13:51
#2
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Цитата:
alex_60:
попытаются выиграть у сборной Казахстана.

Думаю, что, не - выиграют... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11480
«Бояться не имеем права». Байсуфинов оценил состояние сборной Казахстана перед матчем с Францией
Отправлено: 27.03.21 - 14:07
#3
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Цитата:
drakon:
Думаю, что, не - выиграют...


тоже так думаю.
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