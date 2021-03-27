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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 12:42
#1786
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поэтому непонятны высказывания некоторых форумчан что власть у нас казахская.
это идет вразрез с политикой президента.
противоречит законам нашей страны.
и это надо пресекать на корню.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2291
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 12:56
#1787
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//maxsaf Молодежь сейчас под это пляшет://

Чем чаще с подобным сталкиваюсь (ни сердцу, ни уму!), тем больше меня тянет в советское ретро :-(
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:01
#1788
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Цитата:
elektron:
Лож, протесты в Москве тому пример. Три беловежских "зубра" так решили

Протесты в Москве? А Москва это вся Россия?)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:12
#1789
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Цитата:
elektron:
Да все бы уехали, если денег дали. А то как приехать с Монголии деньги дают, а как кому уехать, так ещё и от пенсии отказываться (как моим покойным родителям) приходится.

Враньё какое-то
Куча знакомых кто переехал просто переводят свои пенсии в российские банки
Цитата:
elektron:
Не смейте больше никогда такой бред нести. Аморальность зашкаливает, там как раз русские и погибли, за сохранение союза.

Бред какой-то опять
Где погибли? На колчаковских фронтах? Страна развалилась тихо
ЕБН сказал берите суверенитета сколько влезет
И благодарные Москвичи его в вооруженном Путче 1991 года поддержали
Значит ценили его политику
И в 1993 его армия поддержала
Странно да? Цитата:
Coopidon:
Так ведь если по твоему, Казахстан для казахов, почему Россия не для Русских?

Ну всё сиди тогда
Отдыхай)
Цитата:
Coopidon:
Действительно, странно! А как же Казахская Власть?

Вот и я думаю,чем Рау не представитель казахской власти? Или тебя оскорбляет само слово Казахи?))
Цитата:
Coopidon:
Да, ладно! А как же лозунг? Вернуть ЧБ, Омбы, Томбы и прочембы, Хазахстану, как исконные земли кхазакхов?

Ну для тебя погремушка это лозунги для меня так выкрики с мест (пока что)
А вот когда депутаты соседней страны выкрикивают что якобы тут что-то ихнее осталось это ты не замечаешь да?)
Цитата:
Coopidon:
А Казахстан, для -казахов. Был и есть такой лозунг.

Ну так чемодан уже готовишь?
Цитата:
Coopidon:
Ах, ну да! До последнего Казахстан надеялся, что его сделают Премьер министром СССР. Стоило подождать! Да!?

Казахстан надеелся что его сделают ПМ?)
Чего? Страны из двух республик?)
Глупости не пори
Опять оппилась на ночь?)
Цитата:
Coopidon:
Акросу ответ. Что никто никого никуда не гонит.

Он не гонит
Его право
А я гоню лично тебя)
Цитата:
maxsaf:
Акрос сказал - что Иманбек - самый крутой музыкант в СНГ - вышло обсуждение на около 10 страниц. Акрос сказал что власть казахская - еще столько же будут идти обсуждения. Ах да Акрос))

Акрос хорошие вещи говорит
Цитата:
maxsaf:
Власти практически всех бывших советских республик сразу начали проводить политику ограничений по отношению к русскому языку, поскольку он стал основным объединяющим фактором для жителей Советского Союза.

Фактором который власти России сами и развалили
ЕБН и Россия развитии союз а теперь обижены,ой а че это на Украине русский язык запрещают? Ой а че это в Эстонии парады НАТО проводят,ой ой ой))
За что боролись на то и напоролись
Цитата:
alex_60:
до 93 процентов населения в этом году. так и будет.

А потом сказал что надо переименовать много чего и вообще он сторонник казахского языка
Так что последнее важнее
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:15
#1790
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И да комменты на ленте очень показательные))
Этот понравился
"Нищая Путинская Россия очень обижается когда другие республики не хотят с ней дружить"
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6681
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 13:15
#1791
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Цитата:
abaika95:
А Москва это вся Россия?)

А что, был смысл на камчатке протестовать? ;-)
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