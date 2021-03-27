Отправлено: - 13:12

elektron:

Да все бы уехали, если денег дали. А то как приехать с Монголии деньги дают, а как кому уехать, так ещё и от пенсии отказываться (как моим покойным родителям) приходится.

elektron:

Не смейте больше никогда такой бред нести. Аморальность зашкаливает, там как раз русские и погибли, за сохранение союза.

Coopidon:

Так ведь если по твоему, Казахстан для казахов, почему Россия не для Русских?

Coopidon:

Действительно, странно! А как же Казахская Власть?

Coopidon:

Да, ладно! А как же лозунг? Вернуть ЧБ, Омбы, Томбы и прочембы, Хазахстану, как исконные земли кхазакхов?

Coopidon:

А Казахстан, для -казахов. Был и есть такой лозунг.

Coopidon:

Ах, ну да! До последнего Казахстан надеялся, что его сделают Премьер министром СССР. Стоило подождать! Да!?

Coopidon:

Акросу ответ. Что никто никого никуда не гонит.

maxsaf:

Акрос сказал - что Иманбек - самый крутой музыкант в СНГ - вышло обсуждение на около 10 страниц. Акрос сказал что власть казахская - еще столько же будут идти обсуждения. Ах да Акрос))

maxsaf:

Власти практически всех бывших советских республик сразу начали проводить политику ограничений по отношению к русскому языку, поскольку он стал основным объединяющим фактором для жителей Советского Союза.

alex_60:

до 93 процентов населения в этом году. так и будет.

Цитата:Враньё какое-тоКуча знакомых кто переехал просто переводят свои пенсии в российские банкиЦитата:Бред какой-то опятьГде погибли? На колчаковских фронтах? Страна развалилась тихоЕБН сказал берите суверенитета сколько влезетИ благодарные Москвичи его в вооруженном Путче 1991 года поддержалиЗначит ценили его политикуИ в 1993 его армия поддержалаСтранно да? Цитата:Ну всё сиди тогдаОтдыхай)Цитата:Вот и я думаю,чем Рау не представитель казахской власти? Или тебя оскорбляет само слово Казахи?))Цитата:Ну для тебя погремушка это лозунги для меня так выкрики с мест (пока что)А вот когда депутаты соседней страны выкрикивают что якобы тут что-то ихнее осталось это ты не замечаешь да?)Цитата:Ну так чемодан уже готовишь?Цитата:Казахстан надеелся что его сделают ПМ?)Чего? Страны из двух республик?)Глупости не пориОпять оппилась на ночь?)Цитата:Он не гонитЕго правоА я гоню лично тебя)Цитата:Акрос хорошие вещи говоритЦитата:Фактором который власти России сами и развалилиЕБН и Россия развитии союз а теперь обижены,ой а че это на Украине русский язык запрещают? Ой а че это в Эстонии парады НАТО проводят,ой ой ой))За что боролись на то и напоролисьЦитата:А потом сказал что надо переименовать много чего и вообще он сторонник казахского языкаТак что последнее важнее