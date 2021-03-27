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abaika95:

Казахская власть Как в России пишут часто русская власть В чем проблема? Опять хочешь на нац вопрос вывести?))

abaika95:

Странно наверно Рау,Тарасов,Финк,Божко(сенатор) Скляр все не с таким разрезом А уж рядовых чиновников и работников сколько не таких?))

abaika95:

Даже в ЧБ по сути земле Татарско-Башкирской

abaika95:

Россия для русских Лозунг был такой И сейчас есть Россия первая слюной брызгает "хватит кормить Кавказ" А до этого брызгала "хватит кормить республики!"

abaika95:

Поэтому русские первые кто хотел развала союза Казахстан напомню самый последний вышел из союзного договора Так какие притензии?

abaika95:

Ну тебя баке выгнал,Макса саке А вот погремушку никто выгнать не может Уже прямым текстом ей пишут Вали если не любо Нет,она все упирается)

Цитата:Так ведь если по твоему, Казахстан для казахов, почему Россия не для Русских?Где логика твоих мозгов?Что здесь тогда неправильно?Опять хочешь на нац вопрос вывести?))Цитата:Действительно, странно!А как же Казахская Власть?Цитата:Да, ладно!А как же лозунг?Вернуть ЧБ, Омбы, Томбы и прочембы, Хазахстану, как исконные земли кхазакхов?(Прошуиарощения, так и не понял как правильно пишется)Цитата:А Казахстан, для -казахов. Был и есть такой лозунг.Цитата:Ах, ну да!До последнего Казахстан надеялся, что его сделают Премьер министром СССР.Стоило подождать!Да!?Цитата:Акросу ответ.Что никто никого никуда не гонит.