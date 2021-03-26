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≡ Премьер-министр дал старт производству автомобилей KIA в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41209
Премьер-министр дал старт производству автомобилей KIA в Костанае
Отправлено: 26.03.21 - 17:49
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Костанайскую область премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил в рамках рабочей поездки, во время которой проинспектировал ход реализации инвестиционных проектов в отрасли автомобилестроения и производства сельскохозяйственной техники.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6681
Премьер-министр дал старт производству автомобилей KIA в Костанае
Отправлено: 27.03.21 - 11:32
#15
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Цитата:
Victor Yang:
и журнала "Фитиль".

И "крокодил" :lol:
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13804
Премьер-министр дал старт производству автомобилей KIA в Костанае
Отправлено: 27.03.21 - 11:38
#16
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Цитата:
elektron:
И "крокодил"

В Крокодиле больше межличностные отношения. А в Фитиле - там в общем.
Профайл
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