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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6678
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 00:38
Цитата:
Оставляю за вами право на самоопределение. Цитата:
Да все бы уехали, если денег дали. А то как приехать с Монголии деньги дают, а как кому уехать, так ещё и от пенсии отказываться (как моим покойным родителям) приходится.
abaika95:
Ну частная или государственная?
Ну частная или государственная?
Оставляю за вами право на самоопределение. Цитата:
abaika95:
Уже прямым текстом ей пишут
Уже прямым текстом ей пишут
Да все бы уехали, если денег дали. А то как приехать с Монголии деньги дают, а как кому уехать, так ещё и от пенсии отказываться (как моим покойным родителям) приходится.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6678
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 00:41
Цитата:
Не смейте больше никогда такой бред нести. Аморальность зашкаливает, там как раз русские и погибли, за сохранение союза.
[Исправлено: elektron, 26.03.2021 - 19:42]
abaika95:
Поэтому русские первые кто хотел развала союза
Поэтому русские первые кто хотел развала союза
Не смейте больше никогда такой бред нести. Аморальность зашкаливает, там как раз русские и погибли, за сохранение союза.
[Исправлено: elektron, 26.03.2021 - 19:42]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Honduras
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 847
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 00:59
Цитата:
Так ведь если по твоему, Казахстан для казахов, почему Россия не для Русских?
Где логика твоих мозгов?
Что здесь тогда неправильно?
Опять хочешь на нац вопрос вывести?))
Цитата:
Действительно, странно!
А как же Казахская Власть?
Цитата:
Да, ладно!
А как же лозунг?
Вернуть ЧБ, Омбы, Томбы и прочембы, Хазахстану, как исконные земли кхазакхов?
(Прошуиарощения, так и не понял как правильно пишется)
Цитата:
А Казахстан, для -казахов. Был и есть такой лозунг.
Цитата:
Ах, ну да!
До последнего Казахстан надеялся, что его сделают Премьер министром СССР.
Стоило подождать!
Да!?
Цитата:
Акросу ответ.
Что никто никого никуда не гонит.
abaika95:
Казахская власть Как в России пишут часто русская власть В чем проблема? Опять хочешь на нац вопрос вывести?))
Казахская власть Как в России пишут часто русская власть В чем проблема? Опять хочешь на нац вопрос вывести?))
Так ведь если по твоему, Казахстан для казахов, почему Россия не для Русских?
Где логика твоих мозгов?
Что здесь тогда неправильно?
Опять хочешь на нац вопрос вывести?))
Цитата:
abaika95:
Странно наверно Рау,Тарасов,Финк,Божко(сенатор) Скляр все не с таким разрезом А уж рядовых чиновников и работников сколько не таких?))
Странно наверно Рау,Тарасов,Финк,Божко(сенатор) Скляр все не с таким разрезом А уж рядовых чиновников и работников сколько не таких?))
Действительно, странно!
А как же Казахская Власть?
Цитата:
abaika95:
Даже в ЧБ по сути земле Татарско-Башкирской
Даже в ЧБ по сути земле Татарско-Башкирской
Да, ладно!
А как же лозунг?
Вернуть ЧБ, Омбы, Томбы и прочембы, Хазахстану, как исконные земли кхазакхов?
(Прошуиарощения, так и не понял как правильно пишется)
Цитата:
abaika95:
Россия для русских Лозунг был такой И сейчас есть Россия первая слюной брызгает "хватит кормить Кавказ" А до этого брызгала "хватит кормить республики!"
Россия для русских Лозунг был такой И сейчас есть Россия первая слюной брызгает "хватит кормить Кавказ" А до этого брызгала "хватит кормить республики!"
А Казахстан, для -казахов. Был и есть такой лозунг.
Цитата:
abaika95:
Поэтому русские первые кто хотел развала союза Казахстан напомню самый последний вышел из союзного договора Так какие притензии?
Поэтому русские первые кто хотел развала союза Казахстан напомню самый последний вышел из союзного договора Так какие притензии?
Ах, ну да!
До последнего Казахстан надеялся, что его сделают Премьер министром СССР.
Стоило подождать!
Да!?
Цитата:
abaika95:
Ну тебя баке выгнал,Макса саке А вот погремушку никто выгнать не может Уже прямым текстом ей пишут Вали если не любо Нет,она все упирается)
Ну тебя баке выгнал,Макса саке А вот погремушку никто выгнать не может Уже прямым текстом ей пишут Вали если не любо Нет,она все упирается)
Акросу ответ.
Что никто никого никуда не гонит.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 01:10
Акрос сказал - что Иманбек - самый крутой музыкант в СНГ - вышло обсуждение на около 10 страниц. Акрос сказал что власть казахская - еще столько же будут идти обсуждения. Ах да Акрос))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 01:39
У меня после просмотра клипа Риты Ора и Иманбека стойкое ощущение, что это саундтрек к Борат3: Стебали и будем стебать. ну реально, зацените локации, зацените костюмы, чуваков на улицах, дичь в танцах)))
[Исправлено: maxsaf, 27.03.2021 - 01:50]
[Исправлено: maxsaf, 27.03.2021 - 01:50]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 01:41
Ах да, и убитые дороги))
Куда ж без них))
Куда ж без них))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 01:47
И Давид Гетта звонит такой:
Иманбек, че тут по биту?
А тот ему:
бас не в тон, да и вообще замени 808й, мелодию сделай велосити рандом, снэйр сильно лупит по ушам, хайхэты почему только в левом? Уберите ковбелы, и свидос поправьте. Все, Давид, некогда бро, надо на интервью и приору с сто забрать))
Иманбек, че тут по биту?
А тот ему:
бас не в тон, да и вообще замени 808й, мелодию сделай велосити рандом, снэйр сильно лупит по ушам, хайхэты почему только в левом? Уберите ковбелы, и свидос поправьте. Все, Давид, некогда бро, надо на интервью и приору с сто забрать))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 01:48
Короче, Рита я ОРУ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 04:28
Власти практически всех бывших советских республик сразу начали проводить политику ограничений по отношению к русскому языку, поскольку он стал основным объединяющим фактором для жителей Советского Союза. Об этом «Ленте.ру» рассказал автор книги «Страна утраченной эмпатии. Как советское прошлое влияет на российское настоящее», социальный психолог Алексей Рощин.
тыц
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.03.21 - 04:29
Фига се, не часто такое на ленте увидишь. Тема Советского Союза снова в тренде что-ли?
[Исправлено: maxsaf, 27.03.2021 - 04:30]
[Исправлено: maxsaf, 27.03.2021 - 04:30]
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