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≡ Способы изучения и поддержания знания английского, обзор от профессионального репетитора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41208
Способы изучения и поддержания знания английского, обзор от профессионального репетитора
Отправлено: 27.03.21 - 03:30
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Выучить английский язык не так просто, как кажется на первый взгляд. В нем содержится множество идиом и фразовых глаголов, большинство слов – многозначительны. Существует много способов изучения английского, но все ли они одинаково подходят для эффективного и быстрого обучения?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10127
Re: Способы изучения и поддержания знания английского, обзор от...
Отправлено: 27.03.21 - 03:30
#1
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А как можно записаться на бесплатные курсы казахского языка в Костанае?
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