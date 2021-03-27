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Выучить английский язык не так просто, как кажется на первый взгляд. В нем содержится множество идиом и фразовых глаголов, большинство слов – многозначительны. Существует много способов изучения английского, но все ли они одинаково подходят для эффективного и быстрого обучения?