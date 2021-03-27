Цитата:
abaika95:
Казахская власть Как в России пишут часто русская власть В чем проблема? Опять хочешь на нац вопрос вывести?))
Так ведь если по твоему, Казахстан для казахов, почему Россия не для Русских?
Где логика твоих мозгов?
Что здесь тогда неправильно?
Опять хочешь на нац вопрос вывести?))
Цитата:
abaika95:
Странно наверно Рау,Тарасов,Финк,Божко(сенатор) Скляр все не с таким разрезом А уж рядовых чиновников и работников сколько не таких?))
Действительно, странно!
А как же Казахская Власть?
Цитата:
abaika95:
Даже в ЧБ по сути земле Татарско-Башкирской
Да, ладно!
А как же лозунг?
Вернуть ЧБ, Омбы, Томбы и прочембы, Хазахстану, как исконные земли кхазакхов?
(Прошуиарощения, так и не понял как правильно пишется)
Цитата:
abaika95:
Россия для русских Лозунг был такой И сейчас есть Россия первая слюной брызгает "хватит кормить Кавказ" А до этого брызгала "хватит кормить республики!"
А Казахстан, для -казахов. Был и есть такой лозунг.
Цитата:
abaika95:
Поэтому русские первые кто хотел развала союза Казахстан напомню самый последний вышел из союзного договора Так какие притензии?
Ах, ну да!
До последнего Казахстан надеялся, что его сделают Премьер министром СССР.
Стоило подождать!
Да!?
Цитата:
abaika95:
Ну тебя баке выгнал,Макса саке А вот погремушку никто выгнать не может Уже прямым текстом ей пишут Вали если не любо Нет,она все упирается)
Акросу ответ.
Что никто никого никуда не гонит.